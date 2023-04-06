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Erhürman: Mesele KIB-TEK’e, Kıbrıs Türk halkının geleceğine sahip çıkmaktır

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Erhürman: Mesele KIB-TEK’e, Kıbrıs Türk halkının geleceğine sahip çıkmaktır
Erhürman: Mesele KIB-TEK’e, Kıbrıs Türk halkının geleceğine sahip çıkmaktır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Mesele KIB-TEK’e, Kıbrıs Türk halkının geleceğine sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Postası Web TV’de Ulaş Barış’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hukuk tanımaz bir yapıyla karşı karşıya olduklarının altını çizdi. Enerji konusunun tüm dünyada da çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Tufan Erhürman, enerji konusunda bu halkın 15 senesinin bağlanmaya çalışıldığını vurguladı.

 

ERHÜRMAN: HİÇBİR MEŞRU VE MAKUL GEREKÇE YOK

“Hükümet” denilen yapının elektrikte yapmaya çalıştığı işin ne bilimsel ne de makul bir gerekçesi olduğuna dikkat çeken Erhürman, söz konusu zihniyetin yıllardır KIB-TEK’e yatırım ve plan yapmadığını vurguladı. Elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri odalarından da görüş alınmamasını eleştiren Erhürman, bilimdışı hareket edildiğinin altını çizdi. Tufan Erhürman, “Bu memlekette KIB-TEK’e ne yatırım yapıldıysa, hangi taşın üstüne taş konulduysa, hepsi CTP döneminde yapıldı” hatırlatmasında bulundu. Elektrikte AKSA ile yapılmak istenen 15 yıllık anlaşma hakkında da yorum yapan Erhürman, “Halkın 15 senelik geleceğinin alacaklar. Hani kısa süre içinde Türkiye’den entegre elektrik getirecektin? Bu ne işe yarayacak? KIB-TEK’e yatırım yapmamız gerekirse yapalım. Hiçbir şekilde hiçbir meşru ve makul gerekçe ortada yok” diye konuştu.

 

“BİLİM TEMELLİ ÇALIŞILMADIĞI ORTADA”

Enerji konusunun tüm dünyada da çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Erhürman, enerji konusunda bu halkın 15 senesinin bağlanmaya çalışıldığını vurguladı. Erhürman, “15 sene sonra, bu kadar enerji maliyetiyle nasıl üretim yapacağız diye konuşacaklar. Ya şimdi konuşursunuz ya da 5 sene sonra konuşmanızın manası yok” dedi ve bu kadar öngörüsüz işi “hükümete” yaptırmamak gerektiğine dikkat çekti. “Hükümet” denilen yapının bilim temelli çalışmadığının ortada olduğunu vurgulayan Erhürman, “Bunların hazırlayacağı sözleşmeden de hayır gelmez” dedi. Söz konusu zihniyetin bu memlekete verebilecekleri hiçbir şey olmadığının altını çizen Erhürman, yurttaşların geleceğinden de çaldıklarını kaydetti. Ünal Üstel’in elektrik kesintileriyle ilgili “sabotaj” sözlerini anımsatan Erhürman, “Bu lafı ettiyseniz, ispatlayacaksınız. İspatlamazsanız sabotajcı sizsiniz. İnsanların gelecek konusundaki mücadelesini sabote ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

 

“UÇURUMUN DİBİNE GİDİYORUZ”

Tufan Erhürman, “Bütün dert, halkın elektriksiz kalmasını manipüle ederek halkın tepkisini EL-SEN’e çekmek” dedi. Asıl kaybedeceklerin, elektrik kullanarak üretim yapanlar olduğunu belirten Erhürman, “Halkımızın bu konuda uyanık olması gerekiyor” diye konuştu. “Kıbrıs sorunu çözülene kadarki dönemde yapılacak hatalar, çözümden sonra da ödeyeceğimiz bedellere dönecek” diyen Erhürman, imzalanan protokolle ilgili de konuştu ve “Her şeyin ciddiyeti bitti” ifadelerini kullandı. Halka çağrıda da bulunan Erhürman, “Tanıyın bunları çünkü bu bizi uçurumun dibine götürüyor. Uçurumun dibine gidiyoruz. Bugünü değil, 15 sene sonrayı da çalıyorlar artık” dedi. “Saçma sapan bir yapı” ile karşı karşıya olunduğunun altını çizen Erhürman, “Bu kadar cahilce ülke yönetilmez. Cehaletleri bize pahalıya patlıyor” diye konuştu.

 

“KARŞIMIZDA HUKUK TANIMAZ BİR YAPI VAR”

Haziran ayında bir milletvekili yerine, bir yıl içerisinde erken genel seçim çağrısını da yineleyen Erhürman, karşılarındaki yapının “hukuk tanımaz” olduğunu vurguladı ve “Bu zihniyet her türlü meseleyi kendi lehine nasıl yontar diye düşünür” dedi. Kıbrıs sorunu hakkında da konuşan Erhürman, “Siyasi eşitlik tartışması hiç yapılmaması gereken bir tartışmadır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu da yanıtlayan Erhürman, “Makamlar benim için arzu ya da hedef değildir” dedi. Tufan Erhürman, gündemdeki elektrik konusu hakkında, “Mesele KIB-TEK’e, Kıbrıs Türk halkının geleceğine sahip çıkmaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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