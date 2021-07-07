Erhürman:" Minareyi çaldınız ama uydurmaya çalıştığınız kılıf yine uymuyor!!!"

Anayasa'yı bir kez daha ihlal ettiniz, minareyi çaldınız ama uydurmaya çalıştığınız kılıf yine uymuyor!!!

İşte açıklama;

Anayasa'nın 108. maddesinin 5. fıkrası: "Herhangi bir nedenle boşalan bakanlığa en geç on gün içinde atama yapılır"... Sn. Çağman'ın istifasının üzerinden on günden fazla süre geçmesine karşın hala atama yapılmadı. Sn. Saner, bakan ataması için Sn. Tatar'ın ülkeye dönmesini beklediklerini açıkladı.

Anayasa'nın 105. maddesine göre, Cumhurbaşkanı yurt dışında olduğunda yerine Meclis Başkanı vekalet eder. Yani, hele de Anayasa ihlali gibi bir durum söz konusuysa Sn. Tatar'ın adaya dönmesini beklemeye gerek yok.

Anayasa'yı bir kez daha ihlal ettiniz, minareyi çaldınız ama uydurmaya çalıştığınız kılıf yine uymuyor!!!