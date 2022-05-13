Erhürman: Mücadele hem Meclis’te hem sokakta devam edecek, demokrasiyi herkes öğrenecek

Mücadele hem Meclis’te hem sokakta devam edecek, demokrasiyi herkes öğrenecek!
Ülkemizde demokrasiyi ayaklar altına almaya çalışanlar, tüm özgürlükleri ‘budamaya’ çalışmaktadır. Demokrasiyi içselleştiremeyen, siyaseti bir şey olmak üstüne kuranların bu memlekete verdiği zarar, her geçen gün artmaktadır. Demokratik ve ekonomik fukaralaşma yaratan, insanların alım gücünü yerle bir eden, kendi gibi düşünmeyenlere tahammül edemeyen zihniyetin ömrü giderek azalmaktadır. Kıbrıs Türk halkı, söz konusu zihniyetin
antidemokratik ve Anayasa tanımayan tavırlarına gereken yanıtı verecektir.
Üretime devam edebilmek için mücadele veren hayvancıların eylemine müdahale eden ve
ifade özgürlüğüne tahammül edemeyenler, demokrasiye bir gün herkesin ihtiyacı olacağını
da unutmamalıdır. Kendi kabinesini bile oluşturmaktan aciz olan bu zihniyet, halkın gerçek
gündeminden giderek uzaklaşmaktadır. Halkın gerçek gündemi geçimdir. Krizin üzerine kriz
ekleyip her gün sorun yaratan bu zihniyet, müdahaleleri de normalleştirmeye çalışmaktadır.
Bu ülkede ne müdahaleler ne antidemokratik hareketler ne de özgürlüklerin kısıtlanmaya
çalışılması normalleştirilemeyecektir. CTP hem Meclis’te hem sokakta mücadeleyi
yükseltecek, bu zihniyete de demokrasiyi ve özgürlükleri istese de istemese de öğretecektir.
Üreten ve var oluş mücadelesi veren tüm kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam
edeceğiz.
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