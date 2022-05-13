Erhürman: Mücadele hem Meclis’te hem sokakta devam edecek, demokrasiyi herkes öğrenecek

Mücadele hem Meclis’te hem sokakta devam edecek, demokrasiyi herkes öğrenecek!

Ülkemizde demokrasiyi ayaklar altına almaya çalışanlar, tüm özgürlükleri ‘budamaya’ çalışmaktadır. Demokrasiyi içselleştiremeyen, siyaseti bir şey olmak üstüne kuranların bu memlekete verdiği zarar, her geçen gün artmaktadır. Demokratik ve ekonomik fukaralaşma yaratan, insanların alım gücünü yerle bir eden, kendi gibi düşünmeyenlere tahammül edemeyen zihniyetin ömrü giderek azalmaktadır. Kıbrıs Türk halkı, söz konusu zihniyetin

antidemokratik ve Anayasa tanımayan tavırlarına gereken yanıtı verecektir.



Üretime devam edebilmek için mücadele veren hayvancıların eylemine müdahale eden ve

ifade özgürlüğüne tahammül edemeyenler, demokrasiye bir gün herkesin ihtiyacı olacağını

da unutmamalıdır. Kendi kabinesini bile oluşturmaktan aciz olan bu zihniyet, halkın gerçek

gündeminden giderek uzaklaşmaktadır. Halkın gerçek gündemi geçimdir. Krizin üzerine kriz

ekleyip her gün sorun yaratan bu zihniyet, müdahaleleri de normalleştirmeye çalışmaktadır.



Bu ülkede ne müdahaleler ne antidemokratik hareketler ne de özgürlüklerin kısıtlanmaya

çalışılması normalleştirilemeyecektir. CTP hem Meclis’te hem sokakta mücadeleyi

yükseltecek, bu zihniyete de demokrasiyi ve özgürlükleri istese de istemese de öğretecektir.



Üreten ve var oluş mücadelesi veren tüm kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam

edeceğiz.