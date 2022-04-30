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Erhürman: Müdahale açıktır ve erken seçim ufukta görülmüştür. Çözüm Kıbrıs Türk halkının iradesidir!

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Erhürman: Müdahale açıktır ve erken seçim ufukta görülmüştür. Çözüm Kıbrıs Türk halkının iradesidir!
Erhürman: Müdahale açıktır ve erken seçim ufukta görülmüştür. Çözüm Kıbrıs Türk halkının iradesidir!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşanan hükümet krizi sonrası toplanan parti MYK’sının ardından açıklama yaptı. Yaşanan olaylardan sonra müdahalenin açık olduğunun altını çizen Erhürman, erken seçimin artık ufukta görüldüğünü vurguladı. Erhürman, “Çözüm, Kıbrıs Türk halkının iradesidir” diye konuştu. Müdahaleye karşı çıkılacaksa, her ortamda karşı çıkılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, bütün yaşatılanların sadece ‘maskaralık’ kelimesiyle ifade edilebileceğini de belirtti.

ERHÜRMAN: BÜTÜN BUNLARI, ‘İKTİDAR BİZİM İŞİMİZDİR’ DİYENLER YAŞATTI
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sürecin başında çok da tercih etmedikleri bir dil kullandıklarını fakat bu yaşatılanların sadece ‘maskaralık’ kelimesiyle ifade edilebileceğini belirtti. Söz konusu durumun boyutlarının her gün büyüdüğüne dikkat çeken Erhürman, “Maalesef hükümette olan 2 ortak, hükümet programı okunduktan sonra, ‘100 günlük yeni hükümet programı’ ortaya koymak gibi teamüllerde olmayan bir işi yapmaya getirdi” dedi. Ardından ise iki ortağın, kendilerinin de içinde bulunduğu hükümete güvenoyu vermeyeceğini açıkladığını hatırlatan Erhürman, “Bütün bunları, bütün seçim boyunca, istikrardan bahsedenler, iktidar bizim işimizdir sloganıyla yola koyulanlar yaşattı” diye konuştu.

“MÜDAHALE TESCİLLENDİ”
Tüm bunların, son yıllardaki en büyük krizin ortasında, insanların büyük sıkıntı içindeyken, sorumsuzlukla yaşatıldığının altını çizen Erhürman, “Bu sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik halkın hafızasına artık işlemiştir” dedi. Seçim döneminde, köy köy gezilip ‘Türkiye Cumhuriyeti (TC), CTP’yi istemiyor. Türkiye ile en iyi ilişkileri biz kurarız’ denildiğini hatırlatan Erhürman, “Bunu yapanlar, kendi kurultaylarına müdahaleyi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahaleyi bilenlerdi. Şimdi gelinen noktada yaratılan müdahale süreci yine tekrarlandı. Müdahale açık gerçekleşti” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’ yönelik söylediği dile getirilen ve basında çıkan sözlerini hatırlatan Erhürman, “Sayın Ertuğruloğlu’nun, Sayın Sucuoğlu’na ‘TC seninle çalışmak istemiyor’ dediği basında da yer aldı. Bu lafı kimse yalanlamadı. Müdahale tescillendi” diye konuştu.

“MÜDAHALEYE KARŞI ÇIKACAKSANIZ, HER ORTAMDA KARŞI ÇIKACAKSINIZ”
Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının iradesine müdahaleye karşı çıkacaksanız, her ortamda karşı çıkacaksınız” dedi. “En çok beni sever dediğiniz takdirde, bütün müdahale zeminini yaratırsınız, siz de sonuçta müdahaleye maruz kalırsınız” diyen Erhürman, iradeye bir kez daha müdahale edildiğini vurguladı. “Kimse de yaşatılan bu maskaralıktan kahramanlık ilan etmeye kalkmasın” diyen Erhürman, sokaklarda gezip ‘CTP’yi Türkiye istemez’ diyenlerin de söz konusu zihniyet olduğuna dikkat çekti. Bu zihniyetin yarattığı zeminde, hem kurultayda hem de hükümette müdahale yaşandığını vurgulayan Erhürman, “Ne yapacaklarını bilmez haldeler” dedi.

“ERKEN SEÇİM UFUKTA GÖRÜLÜYOR”
Bu gerçeklerin sonucunun, Kıbrıs Türk halkının iradesi olduğunu ifade eden Erhürman, “Buradan çözümü üretecek olan Kıbrıs Türk halkının iradesidir. Açık bir şekilde bir erken seçim ufukta görülüyor. Elbette hiçbirimiz bu krizin ortasında seçimlerle uğraştırmayı arzu etmezdik” diye konuştu. Erken seçimin ufukta görüldüğünün altını çizen Erhürman, “Erken seçim hükümeti ile mi olur cumhurbaşkanının kendisinin erken seçime götürme iradesiyle mi olur göreceğiz” dedi. CTP PM’nin birkaç gün içinde toplanacağını da dile getiren Erhürman, “Şu an için söyleyebileceklerimiz, yaratılan maskaralığın sorumluları ortadadır. Müdahale açıktır ve erken seçim ufukta görülmüştür. Çözüm Kıbrıs Türk halkının iradesidir” diye konuştu.

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