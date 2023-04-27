Erhürman: Muhalefet partilerine muhalefet etmek gibi bir tavır içine hiç girmedik

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, asıl dertlerinin ‘halkın demokratik hakları için mücadele etmek’ olduğunu belirterek, “Muhalefet partilerine muhalefet etmek gibi bir tavır içine hiç girmedik” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs TV’de yayınlanan ve Ahmet Kaptan’ın hazırlayıp sunduğu “Kaptan’ın Günlüğü” adlı programa konuk oldu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “muhalefet partilerine muhalefet etmek” gibi bir tavır içine hiç girmediklerini belirtti.

“Bizim derdimiz halkın demokratik hakları için mücadele etmektir” diyen Erhürman, ana muhalefetin iktidardan daha çok eleştirildiğini kaydetti.

Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) yaşanan sorunlarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Dörtlü hükümetin bozulmasından sonra KIB-TEK’te her dakika bir hadise yaşandığını dile getiren Erhürman, “KIB-TEK’e son dört yılda santral alınmadı, ihalesiz yakıt alındı ve bakım da yapılmadı” dedi.

Erhürman, KIB-TEK’in kendiliğinden üretim yapamayan bir kurummuş gibi yansıtılmaya çalışıldığını ve bunun doğru olmadığını söyleyerek, “Bizim dönemimizde KIB-TEK artıdaydı” ifadelerini kullandı.

Şu anda ortada hiçbir bilimsel çalışma yokken AKSA ile sözleşme imzalanmaya çalışıldığını da ifade eden Erhürman, “Hükümet, KIB-TEK’i yıpratmak için yoğun bir çaba içine girdi” diye konuştu.