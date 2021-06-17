Erhürman: Muhalefeti bundan sonra sokakta sürdüreceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu “#BurasıÖnemli” programına konuk olarak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hem kendisi hem de CTP ile ilgili “yeterli muhalefeti uygulayamıyorlar” şeklindeki eleştirilere değinen Erhürman, söz konusu iddiaların pandemi öncesinden bu yana devam ettiğini, CTP’nin eleştirilere açık olduğunu ve yönetimin pek çok toplantısında bu gibi konuları değerlendirdiğini ve muhalefetin dozajını belirlediklerini kaydetti.

“CTP, sokağa çıkma zamanının geldiğini söylüyor” diyen Erhürman, “Birileri çıkıp, ‘şimdi mi aklınıza geldi, diğer yapılanları kabul mu ediyorsunuz’ diyebileceğini aktararak, pandemi koşulları nedeniyle sokağa çıkma kapsamında sıkıntılar yaşandığını ancak şimdi vaka sayısının azaldığını, tüm sıkıntıların da biriktiğini ve memleketin “allem – gallem” bir hale geldiğini kaydetti.

Şu an sokakta bulunabilecek bir ortamın oluştuğunu ifade eden Erhürman, “CTP muhalefetini bundan sonra sokakta sürdürmeye devam edecek” dedi.

Hükümet ortağı YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “Ocak ayında erken seçim” açıklamasıyla ilgili kendisinin fikrinin sorulması üzerine Erhürman, şöyle konuştu:

“Partimin kararından bağımsız olarak konuşamam. Bu konuda parti kararı olması için Ekim diyenlerin Ekimden vazgeçtik şunu öneriyoruz demesi ve benim bu öneriyi parti organlarıma götürmem gerekiyor. Saner, Meclis Başkanını seçemedi diye daha evvel tarih belirleyin hodri meydanı çektikten sonra CTP organları Nisan’ı işaret etti. Pandemi şartları kötü gidince Haziran sonu dedik. Yeni bir öneri gelirse, değerlendirecek olan CTP organlarıdır.”