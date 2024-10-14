Erhürman: "Mülkiyet sorunu", çözümsüzlük çözümdür anlayışıyla da çözülemez

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erhürman, "Bu adada "mülkiyet sorunu", sorunun ve hukukun araçsallaştırılması suretiyle bireylere karşı açılan davalarla çözülemez" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Bu adada "mülkiyet sorunu", sorunun ve hukukun araçsallaştırılması suretiyle bireylere karşı açılan davalarla çözülemez.

Bu adada "mülkiyet sorunu", çözümsüzlük çözümdür anlayışıyla da çözülemez.

Mülkiyet sorununun çözümünde yöntem, bu halkın çözüm iradesi çerçevesinde, doğru zeminde ve doğru metodolojiyle masaya oturmak, masa kurulana kadar da Taşınmaz Mal Komisyonu'nda olduğu gibi, "iki bölgelilik ilkesi" baz alınarak uluslararası hukuka uygun düzenlemeleri yapmaktır.