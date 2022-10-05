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Erhürman: Ne derlerse desinler, mücadelemiz devam edecek

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CTP Genel Başkanı Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun BM'ye yönelik, "KKTC'yi tanıyın ya da çekilin" açıklamasına yönelik, "BM'nin KKTC'yi tanıması diye bir şeyin söz konusu olmayacağını bilmiyor mu?" açıklamasında bulundu.
Erhürman: Ne derlerse desinler, mücadelemiz devam edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı  Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Birleşmiş Milletler (BM)’ye yönelik açıklamasına işaret ederek, “Ertuğruloğlu BM'ye, ‘ya KKTC'yi tanı ya çekil’ mi dedi gerçekten? Ve bunun için de bir ay süre mi verdi? Kaç ay verirse versin Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ‘BM'nin KKTC'yi tanıması’ diye bir şeyin söz konusu olmayacağını bilmiyor mu?” açıklamasında bulundu.

Erhürman, sorunun tanınma olmadığını ifade ederek, “Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşmasını istemeyen, bizi Sarayönü'ne hapsetmekten başka derdi olmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Fırsat verilse bin bir mücadeleyle dünyaya açtığımız kapıları da kapatacak!" ifadelerine yer verdi.

Erhürman, fırsat vermeyeceklerini belirterek, “Ne derlerse desinler, halkımızı dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturma mücadelemiz devam edecek...” dedi.

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