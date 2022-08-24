Erhürman: Ne yazdığınızı dahi bilmiyorsunuz

Erhürman, belediyeler değişiklik yasa tasarısında görülen aksaklıkları tek tek aktardı.

Erhürman konuşmasında belediyelerin tüzel kişiliklerinin ortadan kaldırılacağına dikkat çekti.



Erhürman, UBP-DP-YDP hükumetine seslenerek, bu iş bugün burada bitmeyecek dedi.



CTP olarak ilgili yasa tasarısının oylanması halinde CTP olarak Anayasa mahkemesine başvuracaklarını belirtti.



Erhrüman, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Ulusal Birlik Partisinin ilgili yasa tasarısı ile alakalı bazı değişiklikler yapacağını bunu da gece yarısı genel kurulun gündemine getireceklerini söyledi.



Batmış Belediyeler birleşmez vurgusu yapan Erhürman, dördüncü maddenin ikinci fıkrasına atıf yaptı. Hiç belediye olmayan yerlerde yeni bir belediye kurulacağı yönündeki maddelerin ciddi hatalar olduğunu vurguladı.



Erhürman bu yasa tasarısının geçmesi halinde dahi kimsenin aday olamayacağını ifade ederek, tüzel kişilikler kalkıyor dedi.