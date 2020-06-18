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Erhürman: "Neden Meclis’e gelmiyorsunuz?"

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis'te yaptığı konuşmada, Meclis'te olmayan bakanlara seslendi ve "Neden Meclis’e gelmiyorsunuz?" sorusunu sordu...
Erhürman: "Neden Meclis’e gelmiyorsunuz?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Saat 10.00’dan beri buradayız. Ayrı ayrı toplantılar yapılıyor bir yerlerde. Maalesef muhalefet vekilleri bekliyor 2 buçuk saattir” dedi.

“Kimler bu sorulara yanıt verecek?” diyen Erhürman, Başbakan ve bakanların yanıt vermesi gereken sorular olduğunu belirtti.

Erhürman şu şekilde devam etti:

“İktidarın küçük ortağı, bakanları da burada yok. Kimler yanıt verecek? Peki birileri diyor ki polis soruşturmasını bekliyoruz.

Ne çıkarsa Meclis’e geleceklerini anlamadım. Burada sayın Özersay çıkıp da Bakanlar Kurulu toplantısı olmaksızın giriş yapıldı dedi mi demedi mi?

Gümrük kontrolü yapılmadan içeriye girildiği söylenmedi mi? Söyledi Maliye Bakanı...

Sayın Turizm Bakanımız 'gözlem yapıldı' dedi...  Sağlık Bakanı ise 'karantina çıkması mümkün değil' dedi mi? Dedi ve çıkıldı...

Polis ekstradan ne bulabilir? Bakanlar Kurulu yok, karantina koşulları ihlal edildi. Ekstradan ne çıkmasını bekliyorsunuz polis soruşturmasından?

Cevabını aradığınız bütün sorular zaten cevaplanmıştır... Neden Meclis’e gelmiyorsunuz?

Bakanlar Kurulu kararı olmaması sadece Turizm Bakanının sorunu mu? Bu hükümet sorunuyla ilgili Başbakan ve yardımcısı burada yok. Neyi ve kimi denetleyeceğiz? Lütfen ciddiyetinizi takının.

Ne yapacaksanız yapın, doğru dürüst çalışma ortamı aratın. Bir an önce sizi ciddiyete davet ediyorum.”

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