Erhürman: New York’ta esas rol aslında Guterres’indir

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York’ta gerçekleştirilecek en önemli toplantının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis arasında olacağını söyledi. Erhürman, açıklamasında, Guterres’in Anastasiadis’e tartışma konusu yaptığı temel noktaların BM tarafından ortaya konulanlar olduğunu açık biçimde anlatması gerektiğini vurguladı.

Guterres’in müzakere sürecinin önünü açacak kararlılığı göstermesini dileyen Erhürman sosyal medyada şunları ifade etti;

“New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres liderlerle ayrı ayrı görüşecek. En önemli görüşme Sayın Guterres ile Sayın Anastasiadis arasında olacak. Ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir sürece duyulan ihtiyaç daha önce Sayın Guterres tarafından dillendirilmişti. Geçmiş mutabakatların korunması konusunda da Sayın Genel Sekreter’in hassasiyeti kendisi tarafından açıklanmıştı. “Siyasi eşitlik”, içeriği ile birlikte BM Güvenlik Konseyi’nin konuyla ilgili en son kararında bir kez daha netleştirildi. “30 Haziran-4 Temmuz” tartışması yine aynı kararda 30 Haziran’ın altı çizilerek kapatıldı. Dolayısıyla Sayın Anastasiadis’in bu konulardaki itirazları aslında Kıbrıs Türk tarafının pozisyonundan ziyade Sayın Guterres’in açıklamalarına ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına ilişkindir. Kapsamlı federal çözüme ilişkin pek çok konuda taraflar arasında defalarca mutabakat sağlanmıştır. Şu anda ihtiyaç duyulan, siyasi eşitliğe ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çelişen tartışmalar bir an önce geride bırakılarak, geçmiş mutabakatlar teyit edilerek, sonuç odaklı, ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin zeminini hazırlamaktır. Sayın Anastasiadis tarafından böyle bir sürecin önündeki engel olarak gösterilen Doğu Akdeniz’deki aramaların ve Maraş konusundaki girişimlerin sonuç vermesi yıllar içerisinde olacak şeylerdir. Bu konulardaki sorunların çözümü isteniyorsa bunun da yolu sonuç odaklı, ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin başlatılmasıdır. O nedenle New York’ta esas rol aslında Sayın Guterres’indir. Sayın Guterres Sayın Anastasiadis’e tartışma konusu yaptığı temel noktaların BM tarafından ortaya konulanlar olduğunu açık biçimde anlatmalıdır. Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yaşanan gecikmeler kimilerinin sandığı gibi taraflardan birine bir şey kazandırmamakta, her iki topluma da kaybettirmektedir. Dileğimiz New York’ta Sayın Guterres’in sürecin önünü açacak kararlılığı ortaya koymasıdır.”