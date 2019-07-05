Erhürman: Normal olmadığı aşikar olanın normal olmadığını söylemek zorunda kalmak yorucu

İşte o açıklama;

Belli ki birbirini tutmayan açıklamaların, ciddiyetle bağdaştırılması güç tavırların, gerekli ön hazırlık yapılmaksızın ve hassasiyet gösterilmeksizin gündem belirleme çabalarının ve daha pek çok normal kabul edilmesi kolay olmayan tutumun normalleştirilmeye çalışılacağı bir döneme girdik. Normal olmadığı aşikar olanın normal olmadığını söylemek zorunda kalmak yorucu elbette ama bu sorumluluğu da lisan-ı münasiple yerine getirmek gerekecek...