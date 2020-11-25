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Erhürman: “‘O hükümet gelince çok para gelir, de bu hükümet gelince az para gelir’ tartışmalarının zemini yok”

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Erhürman: “‘O hükümet gelince çok para gelir, de bu hükümet gelince az para gelir’ tartışmalarının zemini yok” CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 5 partiyle 4 adımlı görüşme süreci gerçekleştirdiklerini belirtti.
Erhürman: “‘O hükümet gelince çok para gelir, de bu hükümet gelince az para gelir’ tartışmalarının zemini yok”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 5 partiyle 4 adımlı görüşme süreci gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bunlardan birincisinin ‘erken seçim’ olduğunu belirten Erhürman, bunun da genel kabul gördüğünü söyledi.

Haber Kıbrıs’ta katıldığı programda konuşan ve Anayasal seçim takvimini hatırlatan Erhürman, ‘ara seçim’e değindi, Anayasa’nın işaret ettiği tarihi ortaya koyduklarını belirtti.

Mali tabloya ilişkin bir çalışma yaptıklarını ve gittikleri partilerde bunu da ortaya koyduklarını kaydeden Erhürman, Ersin Tatar’ın imzaladığı anlatmaya göre, Türkiye’den gelmesi beklenen hibe 2.3 milyar TL’den, 782 milyon TL’nin geldiğini belirtti.

Önümüzdeki yıl için 2,1 milyar TL öngörüldüğüne işaret eden Erhürman, “Bu bize gösteriyor ki, ‘O hükümet gelince çok para gelir, de bu hükümet gelince az para gelir’ tartışmalarının zemini yok” dedi. “Kim hükümete gelecekse, bilecek ki çok temkinli olmak zorundadır 2021 yılı mali yönetiminde” diyen Erhürman, bizi çok zor bir mali dönemin beklediğinin altını çizdi.

 

TEKONOKRAT KABİNE 

Pandemi döneminde ‘istifa edin bir kriz hükümeti kuralım’ önerilerini anımsatan Erhürman, o dönemde bunun kabul edilmediğini, kriz üzerine de kriz eklendiğini vurguladı. “Başta ne diyorsak o, gelin hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Kritik bakanlıklara aday olmayacak teknokratları koyalım dedik” diyen Erhürman, ilkelerle gittiklerini de kaydetti.

 

BAŞBAKAN HÜKÜMETİ KURANDA

Hükümeti kurma görevini kim alırsa ‘başbakanlık’ görevini de onun yürüteceğini söyleyen Erhürman, tüm partilerin bu ilkelere olumlu yaklaştığını, bazılarının eklemeler önerdiğini de açıkladı. Seçim için makul olan ‘en geç ’makul tarihin Şubat olduğunu belirten Erhürman, Haziran 2021’de yerel yönetim seçimleri olduğunu da hatırlattı. Erhürman, UBP ve HP’nin temaslarınızın ardından yeniden görüşelim mesajı verdiğini, DP’nin her durumda elini taşın altına hazır olduğunu, TDP’nin çok geniş tabanlı bir hükümette yer almayacağını, YDP’nin ise daha erken bir seçim öngördüğünü aktardığını belirtti.

 

UBP BAŞKANLIĞI OLMAZ

Şu anda demokratik teamül gereği hükümeti kurma görevinin kendilerinde olduğunu altını çizen Tufan Erhürman, yarın akşam Parti Meclisi’nin toplanacağını ve izlenimlerin paylaşılacağını, yol haritasını da Parti Meclisi’nin çizeceğini kaydetti. Erhürman soru üzerine ‘UBP Başkanlığı’nda bir hükümete sıcak bakmadığını’ da yineledi.

 

CTP'NİN ÖNERİLERİ

  • Sağlık alanında bir kriz masası kurulması. Bu komite eylem planı hazırlayacak
  • Ekonomide krizi masası. Tüm yapıların dahil olacağı bir kriz masası. Krizden çıkış planlarını yapacak bir masa oalcak bu .
  • Seçim yasasındaki gerekli değişikliklerin yapılmadı
  • Kamuya her türlü istihdamda geçiciler dahil münhal koşullarının ve fırsat eşitliği sağlayan koşulların yasada belirlenmesi
  • Kamu reformunun bazı maddelerini yürürülüğe koymak. Müdürlük mevkinin 3'lü kararnameden çıkaralım. Kurumsal hafızayı koruyalım
  • Vatandaşlık ve Beyaz kimlikle ilgili çalışmalar tamamlasın, kriterlere bağlansın
  • 10 gün içinde hükümet mali tabloyu şeffaf bir şekilde açıklasın topluma

Erhürman tüm partilerin bu ilkelerde hem fikir olduğunu da açıkladı.

İçinde teknokrtaların da olduğu en geniş tabanlı hükümet modelini partilere sunduk.

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