Erhürman: Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na ret oyu vereceğiz

CTP Genel Başkanı Erhürman, yasa tasarısının yıllardır gündemi meşgul ettiğini ifade ederek, “Bu konuda yeterli istişare ve birlikte çalışma sürecinin mevzuatta var olan birtakım düzenlemelere rağmen hayata geçirilmedi" dedi.

Meclis Genel Kurulu, güncel konuşmalarla devam ediyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sendika ve bakanlık arasında çok tartışmalı süreç sonucunda gündeme geldiğini hatırlatan Erhürman, eğitimde “A” ve “B” öğretmen meselesinin yıllardır gündemi meşgul ettiğini belirtti. Bu öğretmenler arasında kıdemden dolayı bir maaş farkı olduğunu, bunun korunduğunu söyleyen Erhürman, tartışmaya neden olan konunun “A” öğretmenin ders saatinin artırılmış olduğunu belirtti. Erhürman, yasa tasarısının ivediliğine ret oyu vereceklerini açıkladı.

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın sendikalarla bakanlık arasında çok tartışmalı geçtiğini belirten Erhürman, “Bu konuda yeterli istişare ve birlikte çalışma sürecinin mevzuatta var olan birtakım düzenlemelere rağmen hayata geçirilmedi” dedi.

Erhürman, A-B öğretmen meselesnini yıllardır gündemi meşgul ettiğini ifade ederek, “Eğitimdeki yaklaşımımız A-B öğretmen kıdemden dolayı bir maaş farkı korundu. Tartışma konusu olan A öğretmenin ders sayısının artırılması... Temel yaklaşım bir öğretmen tecrübe kazandıkça aynı şekilde yıpranma sürecini de yaşıyor. O deneyimden dolayı daha deneyimsiz öğretmenlere bu deneyimi aktaracağı süreç olabilir. Biz bunu savunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Yasa tasarısı ile sınıf ortamındaki yoğunluğun alınıp hizmet için eğitim açısında daha deneyimsiz öğretmenlere aktarılacağını kaydeden Erhürman, “Siz de öğretmenlikten geliyorsunuz belli bir yaşın üstünden sınıf içerisindeki performanstan ziyade bir tür hizmet içi eğitime dönüşmesi. Bizim görüşümüz bu” ifadelerine yer verdi.