Dursun Oğuz’un Bakanlar Kurulu’nda Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal hakkında bir soruştruma talebinin olmadığını açıklaması ardından çelişkili durum hakkında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ölü gözünden yaş beklenmez!” dedi.
Erhürman sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti;
“Bir "hükümet" düşünün ki Din İşleri Başkanı hakkında soruşturma başlattık diye açıklama yapsın, sonra soruşturma başlatılmadığı bir bakanın ağzından açıklansın ama daha önce 'soruşturma başlatıldığını' açıklayanlardan tek bir ses çıkmasın!
Ölü gözünden yaş beklenmez!"
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