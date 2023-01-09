Erhürman: Onca istihdamdan Karayolları Dairesi’ne pay düşmemiş...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gün içinde Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil’in Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda yaşanan trafik kazalarıyla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Mustafa Yeşil’in, “Karayolları Dairesi'nde mühendis kadrosu var, mühendis yok, teknisyen ise sadece bir kişi” şeklinde yaptığı açıklamaya yanıt veren Erhürman, “Onca istihdamdan buraya pay düşmemiş” dedi.

İkide birde hükümetten çekilme tehdidi savuran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bu konuda şikayetle yetindiğini dile getiren Erhürman, “Milli hava yolundan, direkt uçuştan, sol direksiyon araba ithali araştırmasından, bu büyük projelerden sıra bir türlü yolların aydınlatılmasına gelemiyor tabi” ifadelerini kullandı.