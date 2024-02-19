  • BIST 9383.68
  • Altın 2003.197
  • Dolar 30.8647
  • Euro 33.2838
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Erhürman: Öngörüsü Olmayan Yapıyla Mücadele Ediyoruz

» »
CTP Lideri Erhürman: 'Öngörüsüz ve Çözümsüz Bir Yapıyla Karşı Karşıyayız
Erhürman: Öngörüsü Olmayan Yapıyla Mücadele Ediyoruz

Erhürman: Öngörüsü, gailesi ve çözüm önerisi olmayan bir yapı

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, öngörüsü, gailesi ve çözüm önerisi olmayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. Erhürman, “Bu zihniyetin tek derdi, insanları birbirine vurdurmak ve seyretmektir” diye konuştu. BRT’de Aziz Karaaziz’in konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gündeme dair soruları yanıtladı.

 

“Bir an önce bu zihniyetten kurtulmalıyız”

Bir an önce memleketin, bu zihniyetten kurtulması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, 2024 yılında söz konusu zihniyetten kurtulmak gerektiğine vurgu yaptı. Ortalığın “cehenneme” döndüğünü belirten Erhürman, her geçen günde geri döndürülemez zararların ortaya çıktığının altını çizdi. Memlekette çok tuhaf şeylerin yaşandığını kaydeden Erhürman, dövizin tarihi rekorlar kırdığı günlerde, piyasanın güneye kaydığını ifade etti. Erhürman, “Bizim tarafın daha ucuz olması lazım normal şartlarda. Bununla ilgili kendine hükümet diyen yapının bir hareketi yok” dedi. Üniversite konusundaki enflasyonun, alanın kıymetini azaltan bir şeye dönüştüğünü söyleyen Erhürman, “Nicelik odaklı yaklaşımdan kurtulalım, niteliğe odaklanalım dedik. Niteliğe odaklanmadığınız durumda, yükseköğretim sürdürülebilir olmaktan çıkacak dedik. Nitelik açısından trend belirleyici olan yapılara ihtiyacımız var. Yükseköğretim, niteliğe bakılarak ayakta durabilecek olan bir alandır” diye konuştu.

 

“Ölü gözünden yaş beklenmez”

DAÜ’de yapılması gerekenlerin yapılmadığını hatırlatan Erhürman, kendine hükümet diyen yapının beş senedir yaşananları seyrettiğini vurguladı. “Ölü gözünden yaş beklenmez. Bu zihniyetin gitmesi lazım” diye konuşan Tufan Erhürman, ülkeyi söz konusu zihniyetin dibe çektiğine işaret etti. Erhürman, “Dibe vurduk. Bu toplum yanma noktasına geldi” ifadelerini kullandı. Sadece yoksullaşma değil, yoklaşma da yaşandığına vurgu yapan Erhürman, “Yoksulluk, yokluk ve göç denklemini iki senedir masada tutuyoruz” dedi. Öngörüsü, gailesi ve çözüm önerisi olmayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizen Erhürman, “Bu zihniyetin tek derdi, insanları birbirine vurdurmak ve seyretmektir” diye konuştu. “Aklımızla dalga geçen bir yapıyla karşı karşıyayız” diyen Erhürman, KIB-TEK’te yaşananları anımsattı. KIB-TEK’in milyonlarca dolar zarara uğratıldığının “hükümet” tarafından da mahkemede itiraf edildiğini belirten Erhürman, milyonlarca dolar zararın şu anda elektrik faturalarına da yansıdığını kaydetti.

 

“Kıbrıs Türk halkının tarihsel görevi bu zihniyetten kurtulmaktır”

Tufan Erhürman, “KIB-TEK’e yüzlerce insanı istihdam ettiniz, personel giderlerini arttırdınız. Bu personel giderlerindeki artış yansımayacak mıydı faturalara?” diye sordu. Söz konusu zihniyetin, “Taşı taş üstüne koymadığına” işaret eden Erhürman, tüm sorunları aylardır anlattıklarını hatırlattı. Erhürman, “Tüm sektörler silkinip kendine gelmelidir” diye konuştu ve tüm sektörlerin kendi sorununa sahip çıkması gerektiğine dikkat çekti. Memlekette hukuka aykırılıkların açık bir şekilde yaşandığının altını çizen Erhürman, “Tahammül edilemez bir hal var karşımızda. Bu halkı bir bütün olarak bu felaketten atlatmaya çalışıyoruz. Kendi içinde insanları birbirine düşürmeye çalışmak, bu zihniyetin en büyük marifetidir” dedi. Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının tarihsel görevi, bu zihniyetten kurtulmaktır” diye ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akansoy: CTP federasyon mücadelesine yılmadan devam ediyor19 Şubat 2024 Pazartesi 10:35
  • Narenciye sektörüne ambargo19 Şubat 2024 Pazartesi 10:00
  • Ara bölge ve Rum malları için baskı yapıldığı iddia edildi19 Şubat 2024 Pazartesi 09:16
  • Meclis Genel Kurulu toplanacak19 Şubat 2024 Pazartesi 08:59
  • Döviz güne nasıl başladı?19 Şubat 2024 Pazartesi 08:57
  • Zeki Çeler: Ülkede can ve mal güvenliğimiz ciddi tehlike altında18 Şubat 2024 Pazar 16:25
  • Eş zamanlı asayiş ve trafik kontrolü18 Şubat 2024 Pazar 12:05
  • 16 kişi tutuklandı18 Şubat 2024 Pazar 12:04
  • Bularak hırsızlık18 Şubat 2024 Pazar 12:03
  • Sahtekarlıkla para temini18 Şubat 2024 Pazar 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti