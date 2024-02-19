Erhürman: Öngörüsü Olmayan Yapıyla Mücadele Ediyoruz

Erhürman: Öngörüsü, gailesi ve çözüm önerisi olmayan bir yapı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, öngörüsü, gailesi ve çözüm önerisi olmayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. Erhürman, “Bu zihniyetin tek derdi, insanları birbirine vurdurmak ve seyretmektir” diye konuştu. BRT’de Aziz Karaaziz’in konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gündeme dair soruları yanıtladı.

“Bir an önce bu zihniyetten kurtulmalıyız”

Bir an önce memleketin, bu zihniyetten kurtulması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, 2024 yılında söz konusu zihniyetten kurtulmak gerektiğine vurgu yaptı. Ortalığın “cehenneme” döndüğünü belirten Erhürman, her geçen günde geri döndürülemez zararların ortaya çıktığının altını çizdi. Memlekette çok tuhaf şeylerin yaşandığını kaydeden Erhürman, dövizin tarihi rekorlar kırdığı günlerde, piyasanın güneye kaydığını ifade etti. Erhürman, “Bizim tarafın daha ucuz olması lazım normal şartlarda. Bununla ilgili kendine hükümet diyen yapının bir hareketi yok” dedi. Üniversite konusundaki enflasyonun, alanın kıymetini azaltan bir şeye dönüştüğünü söyleyen Erhürman, “Nicelik odaklı yaklaşımdan kurtulalım, niteliğe odaklanalım dedik. Niteliğe odaklanmadığınız durumda, yükseköğretim sürdürülebilir olmaktan çıkacak dedik. Nitelik açısından trend belirleyici olan yapılara ihtiyacımız var. Yükseköğretim, niteliğe bakılarak ayakta durabilecek olan bir alandır” diye konuştu.

“Ölü gözünden yaş beklenmez”

DAÜ’de yapılması gerekenlerin yapılmadığını hatırlatan Erhürman, kendine hükümet diyen yapının beş senedir yaşananları seyrettiğini vurguladı. “Ölü gözünden yaş beklenmez. Bu zihniyetin gitmesi lazım” diye konuşan Tufan Erhürman, ülkeyi söz konusu zihniyetin dibe çektiğine işaret etti. Erhürman, “Dibe vurduk. Bu toplum yanma noktasına geldi” ifadelerini kullandı. Sadece yoksullaşma değil, yoklaşma da yaşandığına vurgu yapan Erhürman, “Yoksulluk, yokluk ve göç denklemini iki senedir masada tutuyoruz” dedi. Öngörüsü, gailesi ve çözüm önerisi olmayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizen Erhürman, “Bu zihniyetin tek derdi, insanları birbirine vurdurmak ve seyretmektir” diye konuştu. “Aklımızla dalga geçen bir yapıyla karşı karşıyayız” diyen Erhürman, KIB-TEK’te yaşananları anımsattı. KIB-TEK’in milyonlarca dolar zarara uğratıldığının “hükümet” tarafından da mahkemede itiraf edildiğini belirten Erhürman, milyonlarca dolar zararın şu anda elektrik faturalarına da yansıdığını kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkının tarihsel görevi bu zihniyetten kurtulmaktır”

Tufan Erhürman, “KIB-TEK’e yüzlerce insanı istihdam ettiniz, personel giderlerini arttırdınız. Bu personel giderlerindeki artış yansımayacak mıydı faturalara?” diye sordu. Söz konusu zihniyetin, “Taşı taş üstüne koymadığına” işaret eden Erhürman, tüm sorunları aylardır anlattıklarını hatırlattı. Erhürman, “Tüm sektörler silkinip kendine gelmelidir” diye konuştu ve tüm sektörlerin kendi sorununa sahip çıkması gerektiğine dikkat çekti. Memlekette hukuka aykırılıkların açık bir şekilde yaşandığının altını çizen Erhürman, “Tahammül edilemez bir hal var karşımızda. Bu halkı bir bütün olarak bu felaketten atlatmaya çalışıyoruz. Kendi içinde insanları birbirine düşürmeye çalışmak, bu zihniyetin en büyük marifetidir” dedi. Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının tarihsel görevi, bu zihniyetten kurtulmaktır” diye ekledi.