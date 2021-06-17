Erhürman: Öngörüsüzlük Herkesi Yarı Yolda Bırakıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki öngörüsüzlüğün herkesi ve yaşamın tüm alanlarını yarı yolda bıraktığını ve bu sorunun çözümünün uzun vadeli kalkınma planından geçtiğini ifade etti. Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ni (KTEMB) ziyaret ederek, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın eşlik etti. Ülkede pandeminin açtığı yaraların sarılması ve sonrasında ise düzenli bir şekilde kalkınmayı sağlayabilmek için uzun vadeli kalkınma planlarının hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, “Bunu başaramazsak birçok işin altından kalkamayız” uyarısında bulundu. Ülkede pek çok sektörün öngörüsüzlükten yakındığını anımsatan Erhürman, bu konuda kimsenin sorumluluk üstlenmediğini dile getirdi.

“BU ÜLKENİN SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA PLANINI ÇIKARMALIYIZ”

Meslek örgütlerini öngörülebilirlik açısından güvenceye kavuşturmanın yollarından bahseden CTP lideri Tufan Erhürman, “Bizim bir şeyleri planlamamız, yaptığımız planı Meclis’ten geçirmemiz gerekiyor. Bu ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel anayasası şeklinde bir kalkınma planı çıkarmalıyız. Kullandırılacak arazilerden, ortaya konulacak tüm projelere kadar her şeyi bu metnin içerisine yerleştirmeliyiz” dedi. Mevcut durumla devam etmenin mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, “Bunu yapmadığımız takdirde birçok iş insanının motivasyonu düşecek” dedi. Kıbrıs gibi küçük nüfus ve ekonomiye sahip olan ülkelerin kendi ekonomisini ve kendi iş insanını korumaya çalıştığını belirten Erhürman, ““Çünkü kendi iş insanı kalkınırsa, bununla birlikte yerelde istihdam da artar. Buranın ekonomisinin ürettiği değerleri burada yatırım yapan iş insanları alamıyor. Bizim müteahhitlerimizin uzmanlığı yetmiyor mu? Yetmezse şikayet etmeyiz. Ama her şeyiyle yeterliyken bu işten kazanılacak para ve yaratılacak istihdamın buralarda olmaması ve başka yere gitmesi de kabul edebileceğimiz bir şey değil” dedi.

“2024’E KADAR UYGULANACAK PROJELERİ BELİRLEMELİYİZ”

Bu ülkenin elektrik ihtiyacını planlama ihtiyacı içerisinde olduklarını ifade eden Erhürman, “2024 e kadar nasıl bir plan, proje ortaya koyacağımızı şimdiden hesaplayamazsak, gelecek yıldan itibaren çok ciddi sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz var. Ya planlarız, ya da ekonomik olarak bırakın kalkınmayı, bulunduğumuz seviyeyi korumakta bile çok ciddi güçlük çekeceğimiz dönemler yaşayacağız” dedi.

KARAÇAM: ELEMAN SIKINTI YAŞANAN BİR MESLEĞİMİZ VAR

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Karaçam da, eleman sıkıntısı çektikleri bir meslekleri olduğunu açıkladı. AB projeleri sayesinde birçok eğitim yaptıklarını dile getiren Karaçam, o eğitimlere birçok gencin katıldığını ve herhangi bir ücret talep etmediklerini söyledi. Ülkede inşa edilen büyük otellerden büyük çoğunluğunun elektrik işlerinin yerli iş insanına değil, TC’li firmalara gittiğini belirten Karaçam, buna engel olunması gerektiğini ifade etti. Üniversitelerdeki elektrik elektronik bölümlerindeki bazı derslere talip olduklarını kaydeden Karaçam, “Bizim işimize yarayacak olan çocuklar oralarda yetişiyor. Üstelik meslek lisesi çıkışlı. Bu işin sürdürülebilir olması lazım” dedi.