Erhürman: Önümüzdeki ara seçimler ‘isim seçimi’ değildir

Stabil para birimine endeksli muhasebe birimine geçilmesinin önemine işaret eden Erhürman, hane halkının tüm giderlerinin döviz üzerinden hesaplandığına dikkat çekti. Erhürman, gelirlerin ise Türk Lirası endeksli belirlendiğini söyledi. Alım gücünün söz konusu durumdan dolayı düştüğüne vurgu yapan Erhürman, “Pek çok esnaf bile döviz üzerinden hesaplıyor. Bütün girdileri ithal” diye konuştu.

“BİZİM ÖNERİMİZ ERKEN SEÇİMDİ…”

Ülkeyi yönettiğini iddia edenler daha önce de Ersin Tatar’dan boşalan bir milletvekilliği için seçime gitmediğini ve Anayasa’nın ihlal edildiğini anımsatan Erhürman, söz konusu zihniyetin, “Anayasa’yı birlikte ihlal edeceksek, biz hazırız” deme noktasına geldiğini belirtti. Erhürman, “Memleketteki demokrasi kültürünün nerelere düştüğü görülüyor” dedi. “Bu ülkede normal bir hükümet olmadığını herkes biliyor” diyen Erhürman, ilk günden itibaren bu hükümet yapısının meşru olmadığını söylediklerinin altını çizdi. Tahsin Ertuğruloğlu’nun, “Türkiye Cumhuriyeti Faiz Sucuoğlu ile çalışmak istemiyor” sözlerini hatırlatan Erhürman, “Böyle bir yöntem, demokrasi kültürü olan Kıbrıs Türk halkı olarak kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Gayrimeşru hükümet elektrikten tutun da her konuda memleketi altüst etti” ifadelerini kullandı. Anayasa’nın, “bir yıl içerisinde erken seçim varsa, ara seçimi yapmayabilirsiniz” dediğini ifade eden Erhürman, “Boşu boşuna bir milletvekili için para harcamayalım, erken seçimi gerçekleştirelim. Bizim önerimiz buydu” diye konuştu.



“ÇIKIŞ YOLU STABİL PARA BİRİMİNE ENDEKSLİ MUHASEBE BİRİMİ…”

Yasama organının gayrimeşru olduğunu hiçbir zaman söylemediklerini vurgulayan Erhürman, hükümet yapısının meşruiyetinin ayrı bir sorun olduğunu kaydetti. Muhalefet eleştirisi gibi bir şeye asla soyunmadıklarını kaydeden Erhürman, muhalefetle kamuoyu nezdinde tartışmayı doğru bulmadıklarını belirtti. Memleketin içinde bulunduğu koşullarda söz konusu tartışmaların lüks kaldığını dile getiren Erhürman, 2018’de döviz krizi yaşadıklarını hatırlatarak stabil para birimine endeksli muhasebe birimine geçilmesinin önemine işaret etti. Hane halkının tüm giderlerinin döviz üzerinden hesaplandığına dikkat çeken Erhürman, gelirlerin ise Türk Lirası endeksli belirlendiğini söyledi. Alım gücünün söz konusu durumdan dolayı düştüğüne vurgu yapan Erhürman, “Pek çok esnaf bile döviz üzerinden hesaplıyor. Bütün girdileri ithal” diye konuştu. 5 yıllık ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Tufan Erhürman, tüm meselelerin orada masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.



“ÖNÜMÜZDEKİ ARA SEÇİM, ‘İSİM SEÇİMİ’ DEĞİLDİR”

Eğitimdeki fırsat eşitsizliğinden de söz eden Erhürman, “Her gün minimum üç buçuk saat devlet okuluna giden çocuklarla özel okullara giden çocuklar arasında boşluk oluşuyor” ifadelerini kullandı ve geçtiğimiz genel seçimler boyunca tam gün eğitime geçmenin şart olduğunu söylediklerini hatırlattı. “Bu zihniyetin içine girilip de bir şeyin değiştiğini görmedim” diyen Erhürman, önümüzdeki ara seçimlerin, ‘isim seçimi’ olmadığına dikkat çekti. Gündeme gelen özel okul fiyatlarıyla ilgili de konuşan Erhürman, “Kamu hizmetleri özel tarafından da görülse, kamu hizmeti özelliğini kaybetmez” dedi ve söz konusu durumun özel hastaneler için de okullar içinde aynı olduğunu vurguladı. “Özelleştirdim, artık kamu hizmeti değildir diyemezsin. Devlet müdahale edemez diye bir dünya da yoktur” diye konuşan Erhürman, 12-13 yaşında bir çocuğun okul değiştirmesi sonucunda yaşayacağı travmanın hesaplanamayacağının altını çizdi.