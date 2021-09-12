Erhürman: Ortaya çıkan katmerlenmiş fırsat eşitsizliğini hazmetmemiz mümkün değil!

İşte açıklama;

Yüz yüze eğitim yarın başlıyor. Buna elbette hepimiz çok seviniyoruz. Umarım ve dilerim ki kesintiler yaşanmaz. Ama kalabalık sınıfların bulunduğu okullarda gerekli planlama yapılmadığı için alınan seyreltilmiş eğitim kararını kabul etmek mümkün değil. Bu okullarda kalabalık sınıfların bulunması zaten normal zamanlarda dahi, daha tenha sınıfların bulunduğu okullardaki öğrencilere oranla bir fırsat eşitsizliği yaratıyordu. Şimdi bu katmerlenecek. Bu çocuklarımız haftada iki veya üç gün yüz yüze eğitim alırken, diğer okullardaki çocuklarımız beş gün yüz yüze eğitim alacak.

Bu kadar zamandır okullar kapalıydı ama belli ki bunun planlaması yapılmadı. Buna vakit bulunamadı!!! Bir nesil eğitimde çok şey kaybetti ama her zamanki gibi bazıları daha fazla kaybetti. Ve şimdi daha fazla kaybetmeye devam edecek. Bu çocukların tümü bizim çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Bu kadar zamanda bir planlama yapıl(a)madı diye ortaya çıkan katmerlenmiş fırsat eşitsizliğini hazmetmemiz mümkün değil! Bu nesle kaybettirdiğiniz yeter!!!