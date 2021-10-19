  • BIST 1.433,060
  • Altın 531,93
  • Dolar 9,2950
  • Euro 10,8300
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Erhürman: Oyun içinde oyun oynanıyor, hükümet erken seçim tarihi getirmedi!

» »
"Hükumet bugünkü Danışma toplantısına da erken seçim tarihi getirmedi."
Erhürman: Oyun içinde oyun oynanıyor, hükümet erken seçim tarihi getirmedi!

İşte açıklama;

Oyun içinde oyun oynanıyor. Hükumet bugünkü Danışma toplantısına da erken seçim tarihi getirmedi. Oysa her üç parti adına basına yapılan açıklamalarda 26 Aralık tarihi telaffuz edilmişti. Belli ki basına söylenenler de başka hesaplarla söyleniyor. Karşımızda ciddiye alınacak bir muhatap yok.

Daha önce Meclis başkanı seçilemediğinde Meclis kürsüsünden muhalefete erken seçim tarihini belirleyin çağrısı yapılmıştı Sn. Saner tarafından. Nisan diye belirledik ama kulaklarının üstüne yattılar. Meclis kapanmadan önce Ocak önerisi getirdiler vazgeçtiler. Yine aynı tarihlerde Şubat önerisi getirdiler ondan da vazgeçtiler.

Geçen hafta 6 Şubat dediler onu da seçim yasaklarının yürürlüğe girmemesi şartına bağladılar. Muhalefet kabule etmedi. Nasıl bir tutarsızlıktır ki iki gün sonra istifa ederek zaten kurulduğu günden beri yok hükmünde olan "hükumet"i, yalnızca acil ve günlük işleri yapmaya yetkili işgüder hükumet konumuna, yani seçim yasaklarından da ağır koşullar altına soktular.

Bu arada Haziran ayında gündemde olan, çiftçilerimizin kuraklık tazminatlarıyla ilgili bütçeyi hükumet içindeki pazarlıklardan dolayı nisap sorununa takılarak Genel Kurul gündemine getiremediler. Bütün yazı da Ağustos böceği gibi, sanki ülkede hiçbir sorun yokmuşçasına hayaller kurarak ve "şarkılar söyleyerek" geçirdikten sonra şimdi bu bütçenin sorumluluğunu muhalefete yükleme çabasına girdiler.

Bu hükumet kendini herkesi enayi yerine koyacak kadar akıllı sanmaktan bir an önce vazgeçmek zorundadır. İktidara mensup iki küçük ortak seçim tarihi belirlensin diyor. Ama büyük ortak hayır diyor. Hayır demekle yetinmeyip, hükumetteyken geçiremediği bütçeyi hükumetten düştükten sonra geçirme "başarısı" sergilemek topu muhalefete atmaya kalkıyor. Seçim tarihini getirin bütçeyi de geçirelim. Yok seçim tarihi getirmeyecek ve sorumluluk muhalefettedir demeye devam edecekseniz, girip, hükumet koltuklarına oturup da size koltuk değneği olmamızı beklemeyin. Madem ki sorumluluk muhalefette siz Meclis'e gereksiz yere girmeyin. O zaman biz girip bütçeyi geçiririz.

Bu kadar oyun, bu kadar ciddiyetsizlik yeter. CTP sizin oyunlarınızın koltuk değneği değildir, olmayacak!!!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Margaret Smith hayatını kaybetti19 Ekim 2021 Salı 12:43
  • Müsteyde Erdoğdulu'nun ölüm sebebi açıklandı19 Ekim 2021 Salı 12:41
  • Ekvador'da artan suç oranı nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi19 Ekim 2021 Salı 12:35
  • The Washington Post: Rekor sayıda Amerikalı istifa ediyor19 Ekim 2021 Salı 12:14
  • Özçınar, Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı19 Ekim 2021 Salı 11:37
  • Bugün hafif sağanak yağmur bekleniyor19 Ekim 2021 Salı 11:34
  • Korkmazhan: Tatar’ın politikalarının baştan sona yalan olduğu görüldü19 Ekim 2021 Salı 10:58
  • Seçim tarihini görüşüyorlar19 Ekim 2021 Salı 10:49
  • Kemal Deniz, ölümünün 21’inci yılında törenle anılacak19 Ekim 2021 Salı 10:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, öğretmen ve yazar Canev Dinçer’i kabul etti19 Ekim 2021 Salı 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti