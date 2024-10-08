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Erhürman: Özdenefe toplantıya çağırmayacak, erken seçim kaçınılmaz!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Meclis Grup toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Erhürman: Özdenefe toplantıya çağırmayacak, erken seçim kaçınılmaz!

Meclis’teki mevcut kriz ve yönetime dair sert eleştirilerde bulunan Erhürman, Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe’nin Danışma Kurulu toplantısı çağırmayacağını belirtti.

Bu görevin, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin dönmesi durumunda onun sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Erhürman, son dönemde Meclis’te yaşanan olayların yönetim kapasitesinin yetersizliğini ortaya koyduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Dün gece yaşananlar, artık bu filmin koptuğunu gösteriyor. Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve CTP olarak Zorlu Töre’ye yazılı bir çağrıda bulunduk, ancak bu çağrı karşılık bulmadı. Meclis’te yapılan seçimlerde de net bir sonuç alınamadı. Bu durum, yönetim krizinin açık bir göstergesi.”

CTP lideri Erhürman, yönetim sorununun teknik bir mesele olmadığını belirterek, ülkenin yönetilmediğini ve bunun sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Ayrıca, CTP’nin bu yapıyla daha fazla ortak olmayacağını vurgulayan Erhürman, erken seçim çağrısında bulundu:

“Bu yapı artık kendini yönetemediğini resmen ilan etti. Bu filmin bittiğini söylüyoruz ve bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Son olarak Erhürman, CTP Merkez Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağıracaklarını ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

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