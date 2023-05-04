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Erhürman: “Özel okullara/hastanelere, hiçbir konuda market muamelesi yapılamaz!”

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özel okul ücretlerinin bir kez daha gündemde olduğuna işaret etti, eğitim ve sağlığın dünyanın her yerinde kamu hizmeti olduğuna vurgu yaptı.
Erhürman: “Özel okullara/hastanelere, hiçbir konuda market muamelesi yapılamaz!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özel okul ücretlerinin bir kez daha gündemde olduğuna işaret etti, eğitim ve sağlığın dünyanın her yerinde kamu hizmeti olduğuna vurgu yaptı, “Kamu hizmeti özel sektör tarafından yerine getirilse dahi, asli sahibi devlettir” dedi.

Erhürman, Devletin kamu hizmetinin asli sahibi olduğu için bu hizmetleri veren özel sektörü yakın denetim ve gözetim altında bulundurmakla yükümlü olduğunun altını çizdi.

“Özel okul ücretleri bir kez daha gündemde! Bu konular yalnızca kafamız duvara vurunca gündem yapacağımız konular değil! Hep söyledik yine söyleyeceğiz:

1. Eğitim ve sağlık dünyanın her yerinde kamu hizmetidir. Kamu hizmeti özel sektör tarafından yerine getirilse dahi, asli sahibi devlettir. Devlet, kamu hizmetinin asli sahibi olduğu için bu hizmetleri veren özel sektörü yakın denetim ve gözetim altında bulundurmakla yükümlüdür.

Dolayısıyla burada özel okullara/hastanelere, hizmetin kalitesinden ücret politikasına kadar hiçbir konuda market muamelesi yapılamaz. Geçmişte öyle yaptık, bundan sonrasında da kamu hizmeti veren özel sektörle "müşteri odaklı" olmayan bir anlayış çerçevesinde koordinasyon içinde çalışılacak.

2. Kamu okullarında tam gün eğitim bu ülkenin en önemli meselelerinden biridir. Uzun vadeli kalkınma planına alınıp, kademeli olarak en hızlı şekilde kamu okullarında tam gün eğitime geçilecek.

3. Şu anda yaşananların bir kez daha TL'nin değer kaybı beklentisiyle ilgili olduğu açık! Tartışması yok! Stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçilecek.”

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