Erhürman, Özersay ve Özyiğit’e çağrıda bulundu: Vatandaşınız Başkonsolosluğa çağrılıyor

Konu hakkında açıklama yapan Kubilay Özkıraç, “Konsolosluktan biri geldi ve beni davet etti, bana bir mektup tebligat edeceklerini söyledi. Benim cevabım ise ben buranın vatandaşıyım ayrıca Avrupa Birliği vatandaşıyım hiçbir konsolosluğun ayağına gitmem yerim yurdum belli ve hiçbir şeyden de korkmuyorum” diyerek CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’a da çağrıda bulundu “Vatandaşınız Başkonsolosluğa çağrılıyor, anlayın artık” dedi.

“Sanırım Türkiye’de hakkımda dava açıldı. 2016’dan bu yana Türkiye’ye gitmiyorum. Tebliğ edilen dosyayı da almadım” ifadelerini kullanan Özkıraç, “Bunlar bizi yıldırmaz geçmişte çok gördük, direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Biz de korku yok, bize öğretilmedi” şeklinde konuştu.