Erhürman: Pandemi Bize Öğretti ki; Üretmek Zorundayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sürekli Türkiye’de olduğunu ama ilaç ihracat yasağından dolayı ülkemizde yaşanan aşı ve ilaç sıkıntısıyla ilgili bir görüşme bile yapmadığını vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sürekli Türkiye’de olduğunu ama ilaç ihracat yasağından dolayı ülkemizde yaşanan aşı ve ilaç sıkıntısıyla ilgili bir görüşme bile yapmadığını vurguladı. Tufan Erhürman, UBP’li yetkililerin sorunlara karşı duyarsız kaldığına dikkat çekerken, karşımızda hiçbir şeyden ‘tınmayan’ bir yapının olduğuna işaret etti. Erhürman ayrıca, “İnsanlar pahalı olduğu için kullanmak zorunda olduğu ilacı kullanamıyorsa, devlet bir zahmet yüzde 5’lik KDV’den vazgeçsin” dedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ni (KTEB) ziyaret ederek sektördeki sıkıntılar hakkında görüş alışverişinde bulundu. CTP Lideri Tufan Erhürman’a Milletvekili Sıla Usar İncirli, Milletvekili adayları Kemal Derviş Deniz, Ceyhun Ümiter ve Ceyhun Birinci eşlik etti. KTEB Genel Başkanı Umut Öksüz, KTEB yönetim kurulu üyeleri, ecza deposu yetkilileri ve eczacılar da görüşmede hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Umut Öksüz, memlekette eczacı enflasyonu olduğunu fakat kamuda eczacı bulunmadığına vurgu yaptı.

“YÖNETMİYORLAR, HER ŞEYİ KENDİ HALİNE BIRAKTILAR”

Dünyada pandeminin olduğunu, Türk Lirası’nın hızla değer kaybettiğini ve bunların bir sorun olduğunu belirten Erhürman, “Bu iki problemle sınırlı kalsaydık ve geriye kalanını yönetebilseydik, diğer ülkelerin gördüğü hasar kadar hasar görecektik. Biz bu ikisinin yanına üçüncüyü de ekledik. Arkadaşlar yönetmiyor, her şeyi kendi haline bırakıyor” dedi.

“SAYIN TATAR TÜRKİYE’DEN KKTC’YE YÖNELİK İLAÇ İHRACAT YASAĞINI DA KONUŞSUN”

Tufan Erhürman Türkiye’nin, pandemiden dolayı grip aşısına ve bazı ilaçlara ihracat yasağı koyduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: “İhracat yasağı KKTC için kalksın mücadelesini, İlaç Eczacılık Dairesi müdürünün açıklamasından okumuştum. Defalarca da söyledim. Karşımızda hiçbir şeyden tınmayan bir yapı var. Ülkemizde ihracat yasağı dolayısıyla grip aşısı gelmiyorsa, insanlarımız da güneyden grip aşısı teminine yönleniyorsa bir sıkıntı vardır. Sürekli Türkiye’ye giden Sayın Ersin Tatar bir zahmet gitmişken keşke bir de bu konu hakkında görüşse, bir telefon açsa.”

“DEVLET BİR ZAHMET KDV’DEN VAZGEÇSİN”

“Biz kaç tane grip aşısı istiyoruz ki ihracat yasağında tutulmaya devam ediyoruz” diye konuşan Erhürman, diğer aşılarda da sıkıntının devam ettiğini ve buna karşı tamamen duyarsız bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu kaydetti. Duyarsız davrananların, buradaki yetkililer olduğuna dikkat çeken Erhürman, sorunları aktarma konusundaki duyarsılığın daha ne kadar süreceğini sordu. Tufan Erhürman, “2018’de bırakın ilacı, temizlik malzemelerine kadar KDV’yi de gümrük vergisini de kaldırmıştık. Pahalı olduğu için kullanmak zorunda olduğu ilacı kullanmamak zorunda kalıyorsa insanlar, devlet bir zahmet yüzde 5’lik KDV’den vazgeçsin” dedi.

“İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARA KİMSEYİ ALMADILAR”

Bunların yapılamayacak iş olmadığına vurgu yapan Erhürman, kendilerinin 2018’de tüm bunları yaptıklarını kaydetti. Çok ciddi bir duyarsızlıkla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Erhürman, “İlaç Eczacılık Dairesi’nde denetmen eczacı yok. Mevsimlik işçi diye alınan yüzlerce işçi var sağlık bakanlığında. Aldılar ama ihtiyaç duyulan alanlara kimseyi almadılar. Çünkü uzmanlık gerektiren alanlarda kamu hizmeti komisyonu üzerinden gelecek. Torpil mekanizması işlemeyecek” diye konuştu.

“PANDEMİ BİZE ÖĞRETTİ Kİ; ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

Tufan Erhürman, bu ülkede üretim, ilaç alanında da çok önemsediği bir konu olduğunu belirtti. Üretebilecek ne varsa, üretilmesi gereken bir dönemden geçildiğini dile getiren Erhürman, bütün dünyanın bunu yaptığını hatırlattı. Erhürman, “Bu pandemi bize öğretti ki üretmek zorundayız. UBP yetkililerinde, beceriksizlik, basiretsizlik var ama gailesizlik de var” dedi.

ÖKSÜZ: İLAÇ VE ECZA SEKTÖRÜNDE DENETİM SIFIR

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, sıkıntılarının tamamen ülkenin sıkıntısı olduğunu belirtti.

Bu ülkenin en büyük sıkıntısının denetim olduğunu ifade eden Öksüz, ilaç ve ecza sektöründe şu an denetimin sıfır olduğuna dikkat çekti. Öksüz, “Bizim kendi üyemizi denetleme yetkimiz dahi yoktur. 2020 Temmuz’undan beridir Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı, bakanlığın önünde, Ali Pilli’nin kapısında yattık kalktık, sonunda Meclis alt komitesine sevk etmeyi başardık” dedi. Söz konusu yasa için yaklaşık üç sene mücadele verildiğini kaydeden Öksüz, İlaç Eczacılık Dairesi’nde yeterli eczacı bulunmadığından dolayı, denetmen eczacı atanamadığı söyledi.

“ÜLKEMİZDE ECZACI ENFLASYONU VAR FAKAT KAMUDA ECZACI YOK”

Ülkemizde eczacı enflasyonunun olduğunu fakat kamuda yeteri kadar eczacı bulunmadığını vurgulayan Öksüz, “Bugün Girne Akçiçek Hastanesi’nde eczacı yok, Mağusa Devlet Hastanesi’nde eczacı yaklaşık 3 ay önce gitti. Güzelyurt’ta eczacı yok. 29 sağlık ocağında eczacı yok. Bir an önce kamuya eczacı istihdamı lazım” diye konuştu.

Öksüz, “Pandemi bize gösterdi ki ülkeler ilaç sektörü üzerinden ekonomik savaşlar başladı. diğer ülkeler ilaç sanayisi üzerine ciddi bir yatırım yapıyor” dedi. Ecza depoları yetkilileri de ziyaret sırasında söz alarak sıkıntılarını dile getirdi ve ilaçların birçoğunun Türkiye’den ithal edildiği belirtti. Yetkililer, kur yükselmesinden dolayı birçok ilacın temininde sıkıntı yaşandığını da ekledi.