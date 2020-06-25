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Erhürman: "Pandemi hastanesi ve personel konusundaki gecikmelerinizle ekonomide yıkım yarattınız”

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CTP Başkanı Tufan Erhürman Meclis'te yaptığı konuşmada, "Pandemi hastanesi ve personel konusundaki gecikmelerinizle ekonomide yıkım yarattınız” dedi.
Erhürman: "Pandemi hastanesi ve personel konusundaki gecikmelerinizle ekonomide yıkım yarattınız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, en başından beri hükümetin kendilerine şeffaf olacağını söylediğini fakat taslaklardan bir tanesinin bile kendilerine ulaştırılmadığını kaydetti.

İkinci ekonomik pakette birçok anlamadıkları şey olduğunu belirten Erhürman, “Bunları yapmadığınıza göre kürsüye çıkıp hep beraber yapalım demeyin” diye konuştu.

Hükümetin yaptıklarıyla söylediklerinin tutarlı olmadığını söyleyen Erhürman, ikinci ekonomik pakette hangi rakamın kaynağının ne olduğuyla ilgili hiçbir şeyin belli olmadığını dile getirdi.

 

"PİYASA SİZE GÜVENEMEZ"

Tüm bunların güven sorunu yarattığına dikkat çeken Erhürman, “Ne yapacağınızı göstermediğiniz sürece piyasanın size güvenmesi mümkün değildir” dedi.

“Piyasadan olan alacaklarınızla ilgili ötelemeye gitmiyorsanız, kamuya olan borçların nasıl ödenmesini bekliyorsunuz?” şeklinde konuşan Erhürman, piyasanın öngörülebilirlik üzerine çalıştığını belirtti.

Sürecin en başından beri “İç borçlanmaya gidin, acil ihtiyaçları karşılayın” dediklerini söyleyen Erhürman, “Size ilk günden beri söylemedik mi?” dedi.

Erhürman, “O borcu neden almadınız da pandemi hastanesi yapılsın?” diye sordu.

Bu ay çeklerin devreye gireceğini söyleyen Erhürman, “herkes yana yana bununla uğraşıyor” dedi.

Hükümetten cevap beklediğini söyleyen Erhürman, “Pandemi hastanesi ve personel konusundaki gecikmelerinizle ekonomide yıkım yarattınız” dedi.

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