Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti olarak hedeflerinin “her alanda kalkınma planı uygulamak” olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman ve beraberindeki heyet, Cenevre’de gerçekleştirilen 5+BM gayri resmi Kıbrıs toplantısının ardından sendika ve sivil toplum örgütlerine yaptıkları ziyaretler çerçevesinde, bugün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde CTP Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK üyesi Tülin Murat eşlik etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhüman ve beraberindeki heyet, sendika yetkilileriyle Cenevre sürecinin öncesi ve sonrası ile ekonomik konuları ele aldı. Erhürman ayrıca, göreve yeni seçilen sendika yönetimini de tebrik ederek başarılar diledi.

ERHÜRMAN: “BMGK KARARLARI DIŞINDA KALDIK”

Cenevre’ye gitmeden önce tarafların pozisyonlarını açıkladıklarını ve bu pozisyonlar neticesinde toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediklerini anlatan Erhüman, bir sürpriz yaşanmadığını ve toplantının sonuçsuz kaldığını söyledi.

Yapılması gerekenin Crans Montana’daki zirvede Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliklerini kabul etmeyerek masayı nasıl devirdiğini tüm dünyaya anlatılması olduğunu ifade eden Erhürman, buna karşın Türk tarafının masaya iki ayrı devlet önerisi getirerek BMGK kararları dışında kaldığını kaydetti.

Bu önerinin kabul görmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini ifade eden Erhürman, daha da öteye gidilip Genel Sekreter’in önüne “İki tarafın uluslararası statüsünü eşitleme” önerisi de götürüldüğünü söyledi. Bu tutumun “Çözümsüzlük çözümdür” tutumu olduğunu belirten Erhürman, uluslararası toplum ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de böyle düşündüğünü savundu.

“TEK GERÇEKÇİ ÇÖZÜMÜN FEDERASYON OLDUĞUNU ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Tufan Erhürman, CTP’nin kurulduğu günden bu yana tek gerçekçi çözümün “iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon” olduğunu anlattığını ve anlatmaya devam edeceğini ifade ederek, Cenevre’de ortaya konulan pozisyonun CTP tarafından “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Erhürman, “bu tutumun Kıbrıs Türk halkının 2004 yılından beri çözüm iradesi zeminine basarak dünyayla kurduğu ilişkileri riske atan bir tutum olduğunu ancak CTP olarak buna izin verme niyetinde olmadıklarını” belirtti.

“UZUN VADELİ KALKINMA PLANLARINI HAYATA GEÇİRMELİYİZ”

CTP Genel Başkanı Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarını da anlatarak, bunun Anayasa’da da yeri olduğunu ve sosyal, kültürel, ekonomik kalkınma planı olarak geçtiğine işaret etti.

Erhürman, imzalanan protokollerin kalkınma planlarının yerine geçemeyeceğini savunarak, partisinin uzun vadeli kalkınma planlarına ilişkin şöyle konuştu:

“Bunu seçimlerin hemen ardından gündeme getirmemiz gerekiyor. Bu önerimizde eğitimden sağlığa, hayvancılığa kadar her alanı ayrıntılı olarak çalışıp, hatta mümkünse Meclis’ten nitelikli bir çoğunlukla geçirip herkesi bağlayan bir tür ekonomik sosyal kültürel anayasayı hayata geçirmemiz gerekiyor”.

Amaçlarının, CTP’nin “güçlü bir biçimde iktidara gelip uzun süre iktidarda kalması olduğunu” ifade eden Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu olsa bile yine de ciddi planların olması gerekiyor. Bu istikrarsızlık koşullarında protokoller ve hükümet programlarının amaçlarını yitirdi. Sendika ve sivil toplum örgütleri gibi paydaşlarla ortak hareket ederek, uzun vadeli kalkınma planlarını hayata geçirmek istiyoruz.”

ELMALI: “HER GEÇEN GÜN ŞARTLAR DAHA DA ZORLAŞIYOR”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da, birlikte hareket etmeye en çok ihtiyaç duyulan dönemlerden birinden geçildiğini belirterek, ülkede her geçen gün şartların daha da zorlaştığını kaydetti.

Asgari müştereklerde buluşup birlikte yürünmesi gerektiğine işaret eden Elmalı, bu birlikteliğin sağlanması için her platformda paydaşlarıyla birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.