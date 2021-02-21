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Erhürman: Pilli o sıralar yorgun değildi de şimdi mi yoruldu

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Erhürman: Pilli o sıralar yorgun değildi de şimdi mi yoruldu
Erhürman: Pilli o sıralar yorgun değildi de şimdi mi yoruldu

İşte açıklama;

2.5 ay önce yeni hükumet kurulurken Sn. Saner tarafından bakan olarak atanan, kısa bir süre önce yine Sn. Saner tarafından "dünyanın en başarılı sağlık bakanı" ilan edilen Sn. Pilli o sıralar yorgun değildi şimdi yorulduğu tespit edildi.

2.5 ay önce kurulan hükumet, Meclis'i toplayamama, Meclis Başkanı seçememe, 2.5 ayda iki bakan değiştirme sorunlarıyla uğraştıktan sonra şimdi de kurultay tartışmalarıyla uğraşmaya hazırlanıyor.

Ve "kriz yönetiminde istikrar" için bu hükumet göreve devam etmeli!!! Birileri ölü gözünden yaş beklemekte ısrarlı!!!

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