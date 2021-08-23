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Erhürman: Piyasada tüp gaz yok

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"Tüp gaza zam konusunda baskı altındayız diyor. Yani yarın tüp gaza zam gelirse bu, baskılara boyun eğdiğiniz anlamına mı gelecek Sn. Arıklı?!!"
Erhürman: Piyasada tüp gaz yok

İşte açıklama;

Piyasada tüp gaz yok. Sn. Arıklı açıklama yapıyor. Tüp gaza zam konusunda baskı altındayız diyor. Yani yarın tüp gaza zam gelirse bu, baskılara boyun eğdiğiniz anlamına mı gelecek Sn. Arıklı?!!

Memlekette kimin ne dediğini, neden dediğini, ne yaptığını anlamak günden güne daha da imkansız hale geliyor! Hükumet olarak yaptıklarınızla "bir ülke nasıl enkaza çevrilir" sorusunun "en parlak" yanıtını ortaya koymaya çalışır gibisiniz!!!

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