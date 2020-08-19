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Erhürman: Polikliniklerde kalabalık ve yığılma oluştu

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"Pandemi hastanesini yapmadınız. Korktuğumuz başımıza geldi. "
Erhürman: Polikliniklerde kalabalık ve yığılma oluştu

İşte açıklama;

Pandemi hastanesini yapmadınız. Korktuğumuz başımıza geldi. Polikliniklerde kalabalık ve yığılma oluştu. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yönetimi sosyal mesafeyi koruyabilmek adına günlük hasta randevu sayısını azaltma kararı vermek zorunda kaldı.

Ve şimdi de siz, Hastane yönetimiyle, bu karar kabul edilemez diye basın üzerinden kavgaya tutuştunuz. Yönetmediğiniz yetmezmiş gibi kaos üzerine kaos yaratıyorsunuz...

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