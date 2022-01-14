  • BIST 2.064,59
  • Altın 789.15704
  • Dolar 13.5569
  • Euro 15.5569
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -9 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Erhürman: Politikaların Sürekliliği İçin ‘Turizm Örgütü’ Kurulacak

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, turizm politikalarının sürekliliğini ve sektörel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Turizm Örgütü kuracaklarını söyledi. 
Erhürman: Politikaların Sürekliliği İçin ‘Turizm Örgütü’ Kurulacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, turizm politikalarının sürekliliğini ve sektörel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Turizm Örgütü kuracaklarını söyledi. 

Tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde turizm tanıtım stratejisi ve turizmde doğru teşviklendirme politikaları belirleyeceklerinin altını çizen Erhürman, turizm çeşitliliği ve gelen turist sayısının artırılacağını vurguladı. 

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni (KITOB) ziyaret etti. Ziyarette Erhürman, turizmdeki sorunların artık Turizm Bakanlığı bünyesinde çözülebilir olmanın ötesine geçtiğini kaydetti.

“SEKTÖRLERİ DESTEKLEMEK İÇİN POLİTİKA ÜRETİLMİYOR”

Sigortaların nereden nereye geldiğinin görüldüğüne dikkati çeken Erhürman, rakamların ortada olduğunu kaydetti. Erhürman, Ocak 2020’den bu yana sistemden çıkan insan sayısının 30 bini bulduğunu vurgulayarak, sosyal sigortaların Ocak ayının sonunda 212 milyon ekstra kaynağa ihtiyaç duyacağını söyledi. Bu paranın da ortada olmadığının altını çizen Erhürman, sektörleri destekleme adına hiçbir politikanın ortaya koyulmadığını belirtti. 

“Bu filmi 3 senedir izliyoruz” diyen Erhürman, memleketin, her taraftan Kıbrıs’ın güneyine bağımlı hale getirildiğini belirtti. Son 3 senede hükümetlerden herhangi bir konuda çözüm üretme çabası göremediklerini kaydeden Erhürman, kriz sürecinin yönetilmediğini ifade etti. 

Aylarca UBP’nin kurultay kavgası verdiğine dikkat çeken Erhürman, “Artık yıllardır konuştuğumuz bazı şeyleri masaya yatırmanın zamanı geldi” dedi. 

“YÜZÜMÜZÜ DÜNYAYA DÖNMEK ZORUNDAYIZ”

Turizmdeki sorunların artık Turizm Bakanlığı bünyesinde çözülebilir olmanın ötesine geçtiğine işaret eden Erhürman, bu alanda yıllardır hiçbir vizyonun ortaya koyulmadığını ifade etti. 

“Turizm Örgütü” denilen yapının derhal kurulması gerektiğinin de altını çizen Erhürman, kalıcı bir yapı yaratılması gerektiğini söyledi. Memlekette çalışacak işçi kalmadığını da savunan Erhürman, bir kırılma noktasına doğru gidildiğini kaydetti. 

Erhürman, “Ocak, Şubat ayı itibarıyla sosyal sigortalar patlayacak. Mart ayı itibarıyla tüm belediyeler patlayacak. Kriz masasını kuracağız. O masadan 5 yıllık ekonomi kalkınma eylem planını çıkaracağız. Uçurumun kenarından memleketi döndüreceğiz. Turizmin örgütünü hemen oluşturacağız. Yüzümüzü dünyaya dönmek zorundayız” diye ekledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar14 Ocak 2022 Cuma 10:05
  • 6 saatlik elektrik kesintisi!14 Ocak 2022 Cuma 09:45
  • Başbakan Sucoğlu Ankara'dan geldi... İstikrar mesajları verdi...14 Ocak 2022 Cuma 09:19
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 14 Ocak 2021 Cuma14 Ocak 2022 Cuma 09:11
  • Deprem Riskine Near East Sigorta Güvencesi13 Ocak 2022 Perşembe 23:37
  • "Azerbaycan'ın, KKTC'yi tanıması önemli bir adım olur"13 Ocak 2022 Perşembe 22:13
  • TBMM Başkanı Şentop, Başbakan Sucuoğlu'nu Kabul Etti13 Ocak 2022 Perşembe 21:35
  • Erhürman: Politikaların Sürekliliği İçin ‘Turizm Örgütü’ Kurulacak13 Ocak 2022 Perşembe 21:28
  • Başbakan Sucuoğlu'ndan Ak Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'a Ziyaret13 Ocak 2022 Perşembe 20:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamalarından Memnuniyet Duyduğunu Belirtti13 Ocak 2022 Perşembe 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti