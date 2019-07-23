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Erhürman: Protokol farklılaştı, Mutabakat zabtında ise hukuksal sorunlar var!

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Erhürman: Prtokol farklılaştı, Mutabakat zabtında ise hukuksal sorunlar var!
Erhürman: Protokol farklılaştı, Mutabakat zabtında ise hukuksal sorunlar var!

İşte o açıklama;

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın (Protokol) ve “Mutabakat Zabtı”nın tam ve resmi metinlerine bugün ulaşabildik. İlk bakışta, Anlaşma metninde hükümetimiz döneminde yapılan çalışmayla önemli ölçüde farklılaşan ve doğru bulmadığımız bazı noktalar, “Mutabakat Zabtı”nda ise hukuksal ve yönetsel bazı sorunlar bulunduğu görülüyor. Yetkili kurullarımızın konuyla ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından, iki gün içerisinde Partimizin görüşlerini açıklayacağız.

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