  • BIST 2.172,48
  • Altın 924.402
  • Dolar 14.8302
  • Euro 16.2971
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Erhürman: Protokol Görüşmeleri Hangi Zemin Üzerinden Yürüyor

» »
Erhürman: Protokol Görüşmeleri Hangi Zemin Üzerinden Yürüyor?
Erhürman: Protokol Görüşmeleri Hangi Zemin Üzerinden Yürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te yaptığı konuşmada, ülkenin kaynaklarının kıt olduğunu, bu nedenle planlı ve önceliklerin belirlenerek kullanılması gerektiğini ancak şu anda kaynakların önde gelene veya ilk şikayet edene aktarıldığını söyledi.

Son günlerde, Türkiye Cumhuriyeti ile Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü çalışmalarının yürütüldüğünü hatırlatan Erhürman, bu çalışmalardan önce iç çalışmaların tamamlanmış olması gerektiğine değinerek, ”Şu anki protokol görüşmeleri hangi zeminin üzerinden yürüyor? Meclisin bundan haberi yok” dedi.

Protokolden ortaya çıkacak kaynağın, ne kadarının gerçekleştirebileceğinin ve nasıl değerlendirileceğinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Erhürman, özellikle, protokolde, Türk Lirası kullanımından kaynaklı ihtiyat akçesinin bulunup bulunmayacağını sordu.

Erhürman, bugüne kadar yapılan protokollerin hepsinin gerçekleştirilemediği ve kaynaktan her sektörün yararlanamadığını, bu nedenle protokoller sisteminin tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hammadde, akaryakıt gibi zamların yapılması konusunda mevcut durumdan dolayı eleştiri yapmanın doğru olmadığını ancak elektrik ve alkollü içeceklere getirilen zammın “olması gereken zamlardan” olmadığını vurgulayan Erhürman, elektik zammının tümüyle halka yansıtılmak yerine maliye ve halk arasında bölüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, alkollü içeceklere getirilen zammı ise “Ekonomik akıldan yoksun” olarak nitelendirerek, bu zammın sigaraya getirilen zam gibi olmadığına, birçok sektöre domino etkisi yaratarak, maliyeye kazanç yerine zarar getireceğine işaret etti.

Fiyat istikrar fonunda 3-4 lira zammın görüşülebileceği ancak 30-40 lira yapılan zamların kabul edilemeyeceğini kaydeden Erhürman, güneydeki bazı içeceklerin daha ucuz kaldığını söyledi ve konunun tekrardan gözden geçirilmesini talep etti. 

Erhürman, gümrüğe alınacak personele ilişkin de, bu kişilerin sınavlarının geçerliliğinin 20 gün içerisinde biteceğini, bu nedenle 20 gün içerisinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTEZO: Bu Koşullarda Ne Meslek Yürütülür, Ne de Üretim Yapılabilir28 Mart 2022 Pazartesi 18:42
  • Tatar: Yükseköğretim, KKTC Ekonomisi ve Tanıtımı İçin Oldukça Önemli28 Mart 2022 Pazartesi 18:37
  • Çocuklarla İlgili Kurumsal ve Yasal Uygulamalar Çocuk Çalıştayı’nda Ele Alınacak28 Mart 2022 Pazartesi 18:27
  • Sucuoğlu: Alkollü İçkilere Yapılan Zam Tekrar Değerlendirilecek28 Mart 2022 Pazartesi 18:22
  • Toplam 11 Yangın Gerçekleşti28 Mart 2022 Pazartesi 18:15
  • Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Ülkeye Gelen Yakıtın Kalitesi Gemide Denetlensin28 Mart 2022 Pazartesi 18:11
  • Eşel-Mobil Duracak28 Mart 2022 Pazartesi 18:04
  • Kıbrıs'ta Geçtiğimiz Hafta Toplam 60 Kaza Gerçekleşti28 Mart 2022 Pazartesi 17:57
  • Sendikalar Genel Grev Kararı Aldı28 Mart 2022 Pazartesi 17:47
  • Barçın: KKTC’deki Yıllık Enflasyon Yüzde 64,30’dur28 Mart 2022 Pazartesi 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti