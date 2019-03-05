Erhürman: Protokol hazır, TC’nin siyasi iradesi bekleniyor

Başbakan Tufan Erhürman ile Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ile Diyalog TV'de Reşat Akar'ın sunduğu TV programına katıldı.

Başbakan Tufan Erhürman Türkiye ile imzalanacak olan Mali Protokolle ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Tufan Erhürman: Protokolle ilgili Türkiye’den gelen heyetle 3 gün aralıksız toplantı yapıldı. Siyasi irade için Türkiye’ye dönüldü. Türkiye’de siyasi irade konulduğun taktirde mali protokol imzalanacak. Ancak Türkiye’deki seçimden dolayı süreç beklemede.