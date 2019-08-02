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Erhürman protokolle ilgili düşüncelerini aktardı

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman imzalanan metinde toplu iş sözleşmeleriyle ilgili öngörülerin gerçekleşmesi durumunda toplu iş sözleşmesi düzeninin büyük ölçüde ortadan kalkacağına da dikkat çekti.
Erhürman protokolle ilgili düşüncelerini aktardı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının ardından sendikalara başlattığı ziyaretler çerçevesinde Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ve Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası yetkilileriyle görüştü.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Tufan Erhürman görüşmelerde , imzalanan metnin büyük ölçüde dörtlü koalisyon hükümeti dönemindeki çalışmalara dayandığını ancak  son halinde önemli farklılıklar ortaya çıktığını belirtti.

Tufan Erhürman, EL-SEN’e yapılan ziyarette, imzalanan metinde “KIB-TEK faaliyetlerinin fonksiyonel ayrıştırmasının (üretim-iletim-dağıtım)” tamamlanması yönünde bir öngörü bulunduğunu ancak bunun gerekçesinin ortaya konulmadığını gerektiğini belirtti.

Erhürman metinde, “Telekomünikasyon Dairesi için öngörülen kamu-özel ortaklığının kapsamının da modelinin de belirtilmemiş olduğunu vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman imzalanan metinde toplu iş sözleşmeleriyle ilgili öngörülerin gerçekleşmesi durumunda toplu iş sözleşmesi düzeninin büyük ölçüde ortadan kalkacağına da dikkat çekti.

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