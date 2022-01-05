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Erhürman: Rekabet Potansiyeli Yüksek Tarımsal Ürünlerin Üretimi Ve İhracatı Teşvik Edilecek

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Erhürman: Rekabet potansiyeli yüksek tarımsal ürünlerin üretimi ve ihracatı teşvik edilecek
Erhürman: Rekabet Potansiyeli Yüksek Tarımsal Ürünlerin Üretimi Ve İhracatı Teşvik Edilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefke’deki ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, zeytin, narenciye, bağcılık, nar ve harnup gibi rekabet potansiyeli yüksek tarımsal ürünlerin, yüksek kalite standartlarında üretiminin ve ihracatının teşvik edileceğine vurgu yaptı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları Lefke bölgesini ziyaret etti. Lefke’nin sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.

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ERHÜRMAN: BU ZİHNİYET, BU TOPLUMUN GAİLESİNİ ÇEKMİYOR

Son derece sıkıntılı günler yaşandığını söyleyen Tufan Erhürman, söz konusu sıkıntıların memleketi, uçurumun kenarına kadar getirdiğine dikkat çekti. Pandeminin başından beri CTP olarak sürekli olarak öneriler yaptıklarını vurgulayan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin bu önerileri dikkate almadığını söyledi. Erhürman okulların aylarca kapalı kaldığını hatırlatarak, buna rağmen gerekli plan ve programların yapılmadığını kaydetti. Erhürman, öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği yaratıldığının da altını çizdi. Geçtiğimiz yıl ilk kez asgari ücretten vergi alınmaya başlandığını da belirten Erhürman, UBP zihniyetinin, bu toplumun gailesini çekmediğini dile getirdi.

 

“BU MEMLEKETTE ARTIK BİR ŞEYLER DEĞİŞECEK”

CTP Lideri Erhürman, kurultaydan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir yapıyla karşı karşıya kalındığını da işaret ederken, “Bu memlekette artık bir şeyleri değiştireceğiz. Alım gücümüz her gün biraz daha azalıyor. Nasıl ki giderlerimiz dövize endekslidir, gelirler de dövize endeksli olacak” diye konuştu. Gelirlerin dövize endekslenmemesi durumunda, Türkiye’den mal getirip Kıbrıslı Rumlara satan ama hiçbir üretim yapamayan bir ülke konumuna düşeceğimize dikkat çeken Tufan Erhürman, emek piyasasında çalışacak insan kalmadığını ifade etti.

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“BU YÖNETİM ANLAYIŞIYLA, BU KRİZDEN ÇIKMAK MÜMKÜN DEĞİL”

“Biz bu ekonominin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi olduğunu biliyoruz” diye konuşan Erhürman, bu maliyenin, kendi ayakları üzerinde durabileceğine işaret etti. İnsanların, çocuklarını okula gönderecek para bulamadığı dönemde külliye için 586 milyon TL ayrılmasını eleştiren Tufan Erhürman, bu yönetim anlayışla bu krizden çıkılmasının mümkün olmadığına dikkat çekti. Ülkede krize kriz eklendiğini belirten Erhürman, önümüzdeki seçimlerin bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

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