Erhürman Resti Çekti: Görelim Bakalım

Erhürman, "Görelim bakalım, Kıbrıs Türk halkı, "iş yapar görünmek için" yerel yönetimleri de kaosa sürükleme çabanıza geçit verecek mi!" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

"Hükumet", bize haber verme gereği dahi duymadan, ad hoc komitenin gündeminde olan "yerel yönetimler reformu"nu görüşmek üzere, yarın sabah için, üye çoğunluğuna sahip olduğu idari ve sosyal işler komitesini toplantıya çağırmış!

Belli ki "reform"u belediye kapatmaktan ibaret sayan "ben yaparım olur"cu zihniyet yeniden harekete geçti! Hem de CTP, yarından itibaren kamuoyu ile paylaşacağı somut reform önerilerini masaya koymuşken! Görelim bakalım, Kıbrıs Türk halkı, "iş yapar görünmek için" yerel yönetimleri de kaosa sürükleme çabanıza geçit verecek mi!