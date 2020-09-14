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Erhürman: “Sağlığı da, ekonomiyi de batırdınız”

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“Sağlığı da, ekonomiyi de batırdınız”
Erhürman: “Sağlığı da, ekonomiyi de batırdınız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Önerisi ile konulan yasaklara uymayanlara yönelik yaptırımların düzenlendiğine işaret etti, 6 yıldır devam eden bu mücadelede yasa değişikliğinin bugün fark edilmesini eleştirdi.

Uzmanlar ve muhalefet tarafından defalarca uyarılar yapılmasına karşın Hükümet’in hep geriden geldiğine değinen Erhürman, “Size 6 ay önce de uyarılar yapıldı, sarsıntılara hazırlıklı olalım. Sadece iyi senaryoyu çalışmayalım, hangi durumda hangi planı devreye koyacağımızı bilelim. Biz de muhalefet olarak gelelim çalışalım. Pandemi Hastanesi’ne sahip olarak bu yeni dalgaya girelim dedik. Bu yaşananları herkes öngördü, bir tek hükümet ön görmedi” şeklinde konuştu. 

Sıkıntıyı çekenin sahada çalışan sağlık çalışanları olduğuna vurgu yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, 6 buçuk ayda hiçbir hazırlığın yapılmamasının sonucu bugün bunların yaşandığına dikkat çekti.

Şimdi hangi çocuğun nasıl eğitim alındığını bilinmediği bir süreç yaşandığına da işaret eden Erhürman, 6 buçuk aydır toplumun bir duvara yürütüldüğünü belirtti.

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