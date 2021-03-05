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Erhürman: Sağlık için de, ekonomi için de her bir aşıya ihtiyacımız var.

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Erhürman: Sağlık için de, ekonomi için de her bir aşıya ihtiyacımız var.
Erhürman: Sağlık için de, ekonomi için de her bir aşıya ihtiyacımız var.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Bugün teslim alınan 3570 dozla birlikte AB'den bize temin edilen toplam aşı sayısı 10570 oldu. Bu, bizim hakkımız olan rakamın en fazla yarısına tekabül ediyor. Böyle devam etmesi kabul edilemez. Yetkili makamlarda olanların "ihtiyacımız yok, istemeyiz" deme lüksü yok! Sağlık için de, ekonomi için de her bir aşıya ihtiyacımız var. Göreviniz şikayet etmek değil, Kıbrıs Türk halkının hakkını elde etmesini sağlamaktır.

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