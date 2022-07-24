Erhürman: Saldım çayıra mevlam kayıra gidiyor diyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden piyango biletlerinin üzerine EOKA mensubu Rum askerlerin resminin basılmasına tepki gösterdi.

Erhürman açıklmasında, “Şimdi de piyango biletlerinin üzerine ‘yanlışlıkla’ EOKA'cıların fotoğrafı basılmış. Halktan özür diliyorlarmış ve biletleri toplatacaklarmış” ifadelerine yer verdi.

Erhürman’ın açıklamasının devamı şu şekilde:

“Uzun bir süreden beri söylüyoruz. Ortada bir hükumet falan yok. Ülke yönetilmiyor. Saldım çayıra mevlam kayıra gidiyor diyoruz. Arkadaşlar da adeta bunun tam da böyle olduğunu kanıtlamak için her gün bir bomba daha patlatıyorlar. El insaf! İnsanlar hatalarınızı anlatıp geri almanızı sağlamak için uğraşmaktan helak oldu!”