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Erhürman: Sanatçılar gurur kaynağımız

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Milletvekili Armağan Candan, Pembe Gaziler’in 4’üncü sergisi olan ‘Toprak, Yaşam, Kadın’ sergisine katıldı.
Erhürman: Sanatçılar gurur kaynağımız

Sergide açılış konuşmasını gerçekleştiren CTP Başkanı Tufan Erhürman, ülkemizde bu kadar başarılı sanatçı çıkmasının gurur kaynağı olduğunu vurguladı ve Pembe Gaziler’i tebrik etti.

 

ERHÜRMAN: UZUN BİR SÜRENİN ARDINDAN SANATLA BULUŞMA ŞANSI BULDUK
Ülkemizde bu kadar çok başarılı sanatçı çıkmasının bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, “Pembe Gaziler’i yürekten kutluyorum” dedi. “Varoluşsal sıkıntılarımızı, sanatçılarımızın ürünleriyle varoluş mücadelesine ve varoluş güvencesine dönüştürüyoruz” diye konuşan Erhürman, uzun bir sürecin ardından sanatla tekrar buluşma şansı bulduklarını belirtti. Söz konusu sergiyle ilgili büyük bir heyecan duyduğunu dile getiren Erhürman, sanatın önemine dikkat çekerek sözlerine son verdi.

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