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Erhürman: Sanayide Çalışacak Ara Eleman Bulamayacağız

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Erhürman: Sanayide Çalışacak Ara Eleman Bulamayacağız
Erhürman: Sanayide Çalışacak Ara Eleman Bulamayacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sanayide çalışacak ara eleman bulmakta sıkıntı yaşanacağını vurgulayarak, UBP hükümetlerinin memlekete verdiği zararın korkunç boyutlara ulaştığının altını çizdi. Lefkoşa Alayköy Sanayi Bölgesi’nde bazı iş insanlarıyla bir araya gelen CTP Lideri Tufan Erhürman, Türkiye’den ithal edilen malları, Kıbrıslı Rumlara satan bir ülke konumuna doğru gidildiğine dikkat çekti.

 

ERHÜRMAN: KÖTÜ YÖNETİM, YARALARI BÜYÜTÜYOR

Tüm dünyada pandemi yaşandığını, Türk Lirası’nın (TL) da değer kaybettiğini söyleyen Erhürman, asıl sorunun kötü yönetim ve ülkenin yönetilmemesi olduğunu vurguladı. Tufan Erhürman, söz konusu iki unsurun açmış olduğu yaraların, kötü yönetimden dolayı giderek büyüdüğüne dikkat çekerken, “Pandemi bütün ülkelerde yaşandı ama sadece bizim ülkemizde tüp gaz sıkıntısı yaşandı. Sadece bizde hem benzine zam geldi hem de istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluştu” diye konuştu. Erhürman, elektrik kesintilerinin de sürekli olarak devam ettiğini hatırlattı.

 

“KIBRIS TÜRK HALKI BU YAŞANANLARA TEPKİ KOYACAK”

Asgari ücret hakkında da değerlendirmede bulunan Erhürman, hükümetin bu süreci belirsizlik içinde 23 Ocak’a taşıdığını kaydetti. İşçinin umutlandırıldığını belirten Erhürman, “Alemin akıllısının, kendileri olduğunu zanneden bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi. Kıbrıs Türk halkının tüm bu yaşananlara tepki koyacağını dile getiren Erhürman, halkın canıyla uğraştığı dönemde, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ise kurultayla uğraştığını vurguladı.

 

“SANAYİDE ARA ELAMAN SIKINTISI VAR”

CTP Lideri Erhürman, bu memlekette dövizin yükselip inmesinin artık istisnai mesele olmaktan çıktığına dikkat çekerken, CTP’nin, ihracatı üçe katlayabilecek potansiyeli harekete geçirebileceğini de ifade etti. Bütün giderlerin döviz üzerinden olduğunun altını çizen Erhürman, gelirlerin de dövize endekslenmesi gerektiğini belirtti. “Kıbrıs kökenliler Güneye kaçıyor, Türkiye kökenliler ve 3’üncü ülkelerden gelenler, ülkelerine dönmeye başladı. Sanayide çalışacak ara eleman bulamayacağız. Biz yıllardır diyoruz ara eleman yok. Kuzey’de iş nasıl dönecek? Sanayiden vaz mı geçeceğiz?” diye soran Erhürman, Türkiye’den ithal edilen malları, Kıbrıslı Rumlara satan bir ülke konumuna doğru gittiğimizi vurguladı.

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“MEMLEKETE VERDİKLERİ ZARAR KORKONUÇ BOYUTLARA ULAŞTI”

UBP hükümetinin, “fonları kaldıracağım” dediğini hatırlatan Erhürman, bunun sonucunda sadece gofrette ve nar ekşisinde KDV ve fonları kaldırdıklarını hatırlattı. Memleketle ilgilenmeyen bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu kaydeden Erhürman, “Memlekete verdikleri zarar, korkunç boyutlara ulaştı. Memleketin tanınmamışlığını avantaja çevireceğiz demek bu memlekette söylenmiş en tehlikeli laftır” diye ekledi.

 

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