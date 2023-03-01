Erhürman: Sayılarda bile hemfikir olamayanlar nasıl planlayıp, nasıl yönetecekler?

CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümet üyelerinin şu ana kadar ülkeye kaç depremzede geldiği konusunda bile farklı açıklamalar yaptıklarını belirterek, “Sayılarda bile hemfikir olamayanlar nasıl planlayıp, nasıl yönetecekler” diye sordu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden depremzede sayısındaki belirsizliğe ve yapılan farklı farklı açıklamalara tepki gösterdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Biz depremzedelere insan onuruna yaraşır bir ortam sağlansın diye özellikle hastaneler ve okullar konusunda planlama yapılsın diyorduk ya! Bir de bakıyoruz ki hükümet üyeleri şu ana kadar ülkemize kaç depremzede geldiği konusunda bile farklı açıklama yapıyorlar” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un 24 Şubat'ta 3 bin 800 depremzedenin ülkeye geldiğini söylerken, Başbakan Ünal Üstel’in bugün bu rakamı 1500 olarak açıkladığını kaydeden Üstel, “Sayılarda bile hemfikir olamayanlar nasıl planlayıp, nasıl yönetecekler” diye sordu.