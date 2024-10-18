  • BIST 8793.61
  • Altın 2989.878
  • Dolar 34.2531
  • Euro 37.2278
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAYaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor

Erhürman: Seçim bize göre tamamlanmış değil

» »
Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmenin 28 Ekim Pazartesi günü Başkanlık Divanı tarafından yapılacağını söyledi.
Erhürman: Seçim bize göre tamamlanmış değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlık seçiminin kendileri açısından tamamlanmadığını kaydederek, Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmenin 28 Ekim Pazartesi günü Başkanlık Divanı tarafından yapılacağını söyledi.

CTP, Meclis Başkanlığı seçimi beşinci tur oylaması sonrasında bu akşam Cumhuriyet Meclisi’nde grup toplantısı gerçekleştirdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP milletvekilleri toplantı ardından basına açıklama yaptı.
Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, “Bizim nezdimizde Meclis Başkanlık seçimi tamamlanmış değil…Tabi ki bir istişare yapıldı. Sayın Ünal Üstel, birtakım hukukçulardan görüş alma ihtiyacı içinde olduğunu söyledi. Bu savcılık değildir. Ve tabi ki bu değerlendirmeyi yapmak için divanın toplanması gerek. Pazartesi, yoğun katılımla İsias davasında olunacak. Kendilerinin talebi bunun bir sonraki pazartesine kalmasıdır” dedi.

Erhürman, 11 günde Meclis Başkanlığı için 4 aday gösterildiğini ve 15 tur seçim yapıldığını kaydederek, şöyle konuştu:

“Hükümet 29 milletvekilinin desteğine sahip değil. 29 milletvekili desteğine sahip değilse, hatta 26’ya da sahip değilse hükümetin salt çoğunluk desteği yoktur. Bunun da demokrasilerde bize işaret ettiği kapı erken seçimdir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı: Tüm ülkeyi bunlara dar etmek hepimizin ortak ilkesi olmalıdır.18 Ekim 2024 Cuma 18:04
  • Sanatçı Yaşar Ersoy: Rezillikleri Tiyatroya Benzetmeyin!18 Ekim 2024 Cuma 17:54
  • Muhalefet grup toplantısı yapıyor! Boykot gündeme gelebilir!18 Ekim 2024 Cuma 17:34
  • Meclis başkanlığı seçimi 23 Kabul,23 Ret , 3 çift mühürlü pusula .çıktı!18 Ekim 2024 Cuma 17:23
  • Harmancı'dan sert açıklama! "Zavallı birer bencillersiniz."18 Ekim 2024 Cuma 16:47
  • "Ahmet Tuğcu’dan Turanlı’ya Tepki: 'KIB-TEK’ten Alacaklı Olma İddiası Gerçekle Bağdaşmıyor'"18 Ekim 2024 Cuma 16:39
  • Erhürman: "Rezaletin Daniskası"18 Ekim 2024 Cuma 16:24
  • "Korkutma Maksadıyla Bıçak Taşıma ve Ciddi Darp: Gazimağusa'da Bir Kişi Tutuklandı"18 Ekim 2024 Cuma 15:25
  • Tefeciliğe tutuklama18 Ekim 2024 Cuma 15:20
  • Lefkoşa'da "Sahtekarlıkla Para Temini"18 Ekim 2024 Cuma 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti