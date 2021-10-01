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Erhürman: Seçim için nisanı beklemeyin, haddinizi ve sabrımızı daha fazla zorlamayın

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nin Kıbrıs konusunda da, Anayasa ve yasalar karşısında da “yok sayıldığını” ifade ederek, seçim için nisanın beklenmemesi gerektiğini söyledi.
Erhürman: Seçim için nisanı beklemeyin, haddinizi ve sabrımızı daha fazla zorlamayın

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nin Kıbrıs konusunda da, Anayasa ve yasalar karşısında da “yok sayıldığını” ifade ederek, seçim için nisanın beklenmemesi gerektiğini söyledi ve “Haddinizi de sabrımızı da daha fazla zorlamayın” ifadelerini kullandı. 

“SÖZDE AÇILIŞ”

Erhürman, “Burası krallık mı sultanlık mı padişahlık mı?” diye sorarak, kapanmayan Meclis’in bugün “sözde” açılışını yaptıklarını, hukukun bu kadar ayaklar altına alınmasının “faşizm” olduğunu kaydetti. 

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada, “Adettendir hayırlı olsun ama olmayacak duaya da amin denmez” dedi. 

Bu gerçekle yüzleşmek gerektiğini ifade eden Erhürman, nereden tutup nasıl konuşacağını bilmediğini, nisap sorununun “yalama” olduğunu ifade etti, eleştirilerde bulundu. 

“MEVTAYA DÖNDÜRÜLEN MECLİS…”

“Saygım baki ama mevtaya döndürülen bir meclis açılışındayız. Kapanma kararı alınmadı şimdi de sözde açılış yapıyoruz” diyen Erhürman, Meclisin 4. yasama yılında 74 yasa gücünde kararname 6 yasa tasarısı çıkarmasını eleştirdi.

Erhürman, “Meclis hiç bir zaman bu kadar itibarsızlaştırılmadı, aslında halk iradesi itibarsızlaştırıldı” dedi. 

TATAR’A ELEŞTİRİ

Cenevre’de Kıbrıs konusunda öneriler verildiğini ama bundan haberleri olmadığını, bundan dolayı bilgilendirme toplantısına girmediklerini, Meclisin her şeyi basından öğrendiğini ifade eden Erhürman, son toplantı ile ilgili de Meclise bilgi vermeden BM Genel Sekreteri’ne “kapsamlı program” sunacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi, “Burası krallık sultanlık padişahlık mı?” diye sordu. 

“MECLİS YOK HÜKMÜNDE”

Meclisin  “yok” hükmünde olduğunu ifade eden Erhürman, haziranda ara seçim yapılması gerekirken yapılmadığını, 1 yıl içinde seçim kararının geçirilmediğini, Anayasanın ihlal edildiğini, bunların tarihi leke olarak tarihe geçtiğini söyledi. 

Nakdi varlıklar ile ilgili kararnamenin utanç olduğunu ifade eden Erhürman, serbest bölge açıklaması ile ilgili de eleştirilerde bulundu, bunun “nasıl bir yaklaşım” olduğunu sordu. 

Hükümet kurulurken ekimde erken seçim kararı olduğunu ama yapılmadığını ifade eden Erhürman, “hükümetin yok hükmünde olduğunu zaten halk gözünde de iradesi olmadığını” söyledi. 

Halkın yok sayıldığını, insanların “inim inim inlediğini” ama hükümetin derdinin halkın ve memleketin geleceği değil koltuk ve kendi geleceği olduğunu kaydetti. 

Erhürman, hükümetten, “kaç vatandaş yapıldı, kaç tanesi seçmendir ve Türkiye ile imzalanan 3 milyar 250 milyon TL’lik anlaşma ile ne geldi” konusunda açıklama istedi. 

“SEÇİM İÇİN NİSANI BEKLEMEYİN”

Ülke iradesini etkileyecek işler yapmaması konusunda hükümeti uyaran Erhürman, “Seçim için nisanı beklemeyin, haddinizi ve sabrımızı daha fazla zorlamayın” dedi. 

Erhürman’ın konuşmasının ardından Meclis’in yeni yasama yılı törensel toplantısı tamamlandı.

Bir sonraki toplantı 4 Ekim Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

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