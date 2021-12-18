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Erhürman: “Seçimden Sonra Hükümeti CTP Kuracak”

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Erhürman: “Seçimden Sonra Hükümeti CTP Kuracak”
Erhürman: “Seçimden Sonra Hükümeti CTP Kuracak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Lefkoşa’da Metropol Yolu’nu gezdi, vatandaşın ve esnafın sorunlarını dinledi.

Vatandaş ile ülkede yaşanan sorunların çözüm önerilerini de paylaşan CTP Lideri Tufan Erhürman, önümüzdeki seçimlerin başka seçime benzemediğini vurguladı.  Memleket gailesi çekmeyen, beceriksiz ve basiretsiz bir zihniyetle karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Erhürman, Kıbrıslı Türklerin var oluşu için önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğunu yineledi.

Tufan Erhürman, erken genel seçimlerden sonra hükümeti CTP’nin kuracağının altını çizerken, hükümetin ‘krize kriz’ eklemeye devam ettiğini kaydetti.

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