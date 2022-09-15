Erhürman: Seçimler yapılmalı

Bu sırada söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘oybirliği’ ile geçmesi öngörülen Karar Önerisi’ne işaret etti.

25 Aralık’ın Anayasa’nın geriye dönülmez bir şekilde ihlal edildiği gerçeğini ortadan kaldırmadığına işaret eden Erhürman, seçimlerin yapılması gerektiğini, seçimlerin yapılacağı tarih için de ‘ortak irade’ gerekliliğini belirtti.

Belediyelerin Birleştirilmesi konusundaki yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürüleceğini ve ara emri talep edileceğini yineleyen Erhürman, tarih belirlenmesinin belirlenmesi gerekliliği nedeniyle teknik olarak mümkün olan tarih olarak 25 Aralık’ta uzlaşıldığını belirtti.