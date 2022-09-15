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SON DAKİKAUBP ile CTP anlaştı... SON DAKİKA! Yerel seçim tarihi belli oldu

Erhürman: Seçimler yapılmalı

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Meclis Genel Kurulu’nda Yerel seçimlerin 25 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına ilişkin Karar Önerisi görüşülüyor.
Erhürman: Seçimler yapılmalı

Bu sırada söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘oybirliği’ ile geçmesi öngörülen Karar Önerisi’ne işaret etti.

25 Aralık’ın Anayasa’nın geriye dönülmez bir şekilde ihlal edildiği gerçeğini ortadan kaldırmadığına işaret eden Erhürman, seçimlerin yapılması gerektiğini, seçimlerin yapılacağı tarih için de ‘ortak irade’ gerekliliğini belirtti.

Belediyelerin Birleştirilmesi konusundaki yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürüleceğini ve ara emri talep edileceğini yineleyen Erhürman, tarih belirlenmesinin belirlenmesi gerekliliği nedeniyle teknik olarak mümkün olan tarih olarak 25 Aralık’ta uzlaşıldığını belirtti.

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