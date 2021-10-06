Erhürman: Seçmen sayısında fahiş bir fark olursa, kıyamet kopar!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı Programı’na konuk oldu ve geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile önümüzdeki seçimler arasındaki seçmen sayısında fahiş bir fark olması durumunda ‘kıyametin kopacağını’ vurguladı. CTP’nin 2022 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde her beldede aday çıkaracağına da dikkat çeken Erhürman, çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Erhürman: “Mecliste destekleri bile yokken memlekette diktatörlük ilan ediyorlar”

Azınlık Hükümeti’nin ilk günden beri nisap sorunu yaşadığını kaydeden Erhürman, Meclis’i kapatma basiretinin bile gösterilemediğini söyledi. Yaz döneminde Azınlık Hükümeti yetkililerinin kendileriyle diyaloğa geçmediğini ifade eden Erhürman, şu anda ortada hükümet olmadığını belirtti. Azınlık Hükümeti’nin uzun bir süre ağzına Anayasa kelimesini almaması gerektiğini dile getiren Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin Aralık’tan beridir Meclis’i de yok hükmüne getirdiğini vurguladı. Meclis’in itibarının yerle bir olduğunu söyleyen Erhürman, “Bir yasama dönemi içerisinde 74 yasa gücünde kararname çıkarttılar. Bu ülkede başkanlık sistemi varmış gibi. Meclis’te destekleri bile yokken memlekette diktatörlük ilan ediyorlar” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananları unutmadık”

Halkın iradesinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayında ayaklar altına alındığını kaydeden Erhürman, geçtiğimiz dönemde de iradenin bu kadar yıprandıktan sonra halkın iradesini yenileyecek bir erken seçime ihtiyaç olduğunu her zaman söylediklerine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananların unutulmadığını ifade eden Erhürman, “İrade bu kadar yıpranmışken 2023’e kadar gidecek bir icraat hükümeti kurmak bu halkla dalga geçmekti. İradenin bu kadar paspas edildiği bir noktada bunu yapmayı doğru bulmadık” diye konuştu. Ortada hükümet diye bir şey olmadığını belirten Erhürman, hükümet yetkililerinin bile Azınlık Hükümeti’nin halka eziyet olduğunu söylediklerini kaydetti.

“Durmadan vatandaşlık ve istihdam yapıyorlar”

Azınlık Hükümeti’nin durmadan vatandaşlık yaptığını ve istihdam yaptığını vurgulayan Erhürman, kurultay ve seçim kaygısıyla hareket edildiğini söyledi. Hayatı ucuzlatacağız diye gelenlerin memleketi ne hale getirdiklerinin ortada olduğunu ifade eden Erhürman, yaşanan tüm krizleri halkın gördüğünü belirtti. Ortada kurultaya odaklanmış bir hükümet olduğunu söyleyen Erhürman, beceriksiz Azınlık Hükümeti’nin halka 2022’yi de kaybettirdiğini ifade etti. Bugüne kadar yapılanların, ülkenin demokrasi tarihine kapanmamış yaralar açtığını vurgulayan Erhürman, “Bu ülkenin demokrasi tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimleri unutulmayacak. Kurultayda yaşananlar unutulmayacak” diye konuştu.

“Temel vizyon, kendi ayakları üzeridne duran bir ekonomidir”

CTP’nin tutarlı bir parti olduğuna dikkat çeken Erhürman, ekonomi konusunda uzun süredir çalıştıklarını kaydetti. Bu memleketteki temel vizyonun kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi yaratmak olması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “4’lü hükümet döneminde çok sınırlı kaynak aktarılmasına rağmen o dönemde hükümet, 50 milyon lira artıyla bütçeyi kapattı” dedi. Ekonominin gücünün maliyenin gücünü, maliyenin gücünün ise demokrasinin gücünü belirlediğini belirten Erhürman, ülkenin kendi ayakları üzerinde durabileceğini söyledi.

“BRTK’dan en son ne zaman davet aldığımı hatırlamıyorum”

BRTK’dan en son ne zaman davet aldığını hatırlamadığına dikkat çeken Erhürman, “Bu ülkede bu tip zihniyetler iktidardayken demokrasi nasıl ayaklar altına alınıyor görüyoruz” diye konuştu. Türkiye’den 2017 yılından beri para gelmediğine dikkat çeken Erhürman, “Biz hükümetteyken Türkiye ile gayet normal ilişkilerimiz vardı” dedi. Azınlık Hükümeti’nin Türkiye ile imzaladığı protokolün toplam büyüklüğünün 3 milyar 250 milyon lira olduğunu hatırlatan Erhürman, “Bundan kaç para geldi şimdiye kadar? Sadece askeri harcamalar geldi. 2021’in Ekim ayındayız yılın bitmesine iki ay var. Neden bu protokol uygulanmıyor da 140 milyon lira borçlandı bu hükümet? Çünkü para gelmiyor” diye konuştu.

“Seçmen sayısında fahiş bir fark varsa, kıyametler kopacak”

Genel ekonomik durumun berbat olduğuna vurgu yapan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin bunun farkında bile olmadığını söyledi. Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle, bu yıl yapılacak erken genel seçimler arasındaki seçmen sayısında fahiş bir durum olması durumunda ‘kıyametler kopacağını’ söyleyen Erhürman, “Bir senede yapılabilecek vatandaş sayısı geçmiş yıllara kıyasla çok rahat bulunabilir. Arada fahiş bir fark varsa, bu memlekette kıyametin kopacağını bilsinler” dedi. Nüfus politikasının önemine dikkat çeken Erhürman, iktidara geldiklerinde ilk olarak nüfus politikası yapacaklarını kaydetti.

“Tüm beldelerde aday çıkaracağız, çalışmalarımızı yapıyoruz”

Haziran 2022’de gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili de konuşan Erhürman, CTP’nin tüm beldelerde aday göstereceğini belirtti. Sadece Lefkoşa için değil, bütün beldelerde aday gösterme için çalışma kararı verdiklerine vurgu yapan Erhürman, adayların kesin olduğu yerlerde ilanlarını da yaptıklarını söyledi. Bütün bölgelerde çalışmalarını yaptıklarını kaydeden Erhürman, “Şu anda biz bütün beldelerde çalışmamızı yapıyoruz. Bütün beldelerde çalışmalar belli bir yere ulaştı” dedi. Erhürman, “Her şey o kadar yalama oldu ki bu dönemde, bu şekilde bir 5 yıl daha mı istiyor halk, buna karar vereceğiz seçimlerde. Çok kritik bir noktadayız” diyerek sözlerine son verdi.