  • BIST 2.437,86
  • Altın 896.332
  • Dolar 14.7801
  • Euro 15.5652
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇin açıkladı: H3N8 kuş gribi insanda tespit edildi

Erhürman sert çıktı... “Kimse bu memleketi alternatifsiz zannetmesin”

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa’yı ihlal etmenin, söz konusu zihniyet tarafından alışkanlık haline getirildiğine dikkat çekti.
Erhürman sert çıktı... “Kimse bu memleketi alternatifsiz zannetmesin”

Erhürman, “Bu memlekette bir defa daha bu zihniyet çatır çatır Anayasa’yı ihlal ediyor” diye konuştu. “Kimse bu memleketi alternatifsiz zannetmesin” diye konuşan Erhürman, alternatif vizyon olduğunu belirtti. BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, şu anki hükümetin ‘bulunmaz Hint kumaşı’ olmadığının da altını çizdi. 

 

ERHÜRMAN: BÜTÜN BUNLAR NORMAL Mİ GELİYOR? 
Halka yaşatılanların tam bir maskaralık olduğunu belirten Erhürman, bunun Türkçede başka karşılığının olmadığını dile getirdi. Bir bakan değiştirmek için hükümetin istifa etmiş olmasının, kimsenin aklına yatmadığına dikkat çeken Erhürman, bugün Meclis’teki ‘hükümet programıyla ilgili görüşmenin’ 5 dakika sürdüğünü hatırlattı. “Bütün bunlar normal geliyor mu?” diye soran Erhürman, tüm yaşananların normal karşılanmadığını kaydetti. Hükümetin küçük ortakları DP ile YDP’nin hazırladığı ‘100 günlük deklarasyon’ hakkında da konuşan Erhürman, “100 gün içinde bu şartlar uygulanmazsa, hükümetin düşeceğini söylüyorlar. Hükümet programı okundu, siz eğer 100 günlük program koyacaksanız ortaya, hükümet programına koyacaksınız. Hükümetin 2 ortağının ayrı deklarasyonu varsa, neyin güven oylaması yapılıyor?” diye sordu. 

 

“BÖYLE BİR DURUMA MASKARALIK DIŞINDA HANGİ KELİMEYİ KULLANABİLİRİM?”
Seçimden önce UBP’nin ‘istikrar’ ve ‘iktidar bizim işimiz’ iddialarını hatırlatan Erhürman, “15’inci gün bakan istifa etmek zorunda bırakıldı. UBP PM kararına rağmen Sayın Tahsin Ertuğruloğlu dışarıdan bakan atandı. Yeni hükümete de 100 günlük ömür biçiyor küçük ortaklar. Ne istikrar ve ne de iktidar. Böyle bir duruma ben maskaralık dışında hangi kelimeyi kullanabilirim?” dedi. Türkiye ile imzalanan protokolün hala açıklanmamasını da eleştiren Erhürman, protokolün henüz ellerine geçmediğine dikkat çekti. Erhürman, “Rakamlar çıktı, hiçbir şey yok. 1 milyardan fazlası AKSA’ya gidiyor. Yaklaşık 1 milyara yakını da asgari harcamalar. Ortaya koyduğunuz vizyon tamamen çökmüş durumdadır. Bu halk gerçekten yoruldu. Sadece elektrik faturalarında yaşatılanlar bile maskaralığın daniskasıdır” diye konuştu. 

 

“NE OLACAĞINIZ DEĞİL, NE YAPACAĞINIZ ÖNEMLİDİR”
Çıkış yolu kavramının, koltuklar üzerinden değerlendirmenin son derece yanlış olduğunun altını çizen Erhürman, “Ne olacağınız değil, ne yapacağınız önemlidir” dedi. Erhürman, “Bu hükümet bu kargaşayı yaşatıyor ama halkın önüne koyduğu vizyon neydi? İstikrar ve İktidar bizim işimiz. Bu vizyon çöktü. Bu memleket ne çektiyse, bu iddialardan çektiydi. Halk, koltuk kavgalarıyla yaşamak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı. Gençlerin ülkeden göç etmesiyle ilgili de konuşan Erhürman, yaşatılan vizyonsuzlukların gençlerin ülkeye dönmemesini sağladığını kaydetti. Ülkemizde mart ayında ödenecek elektrik faturalarının hala belli olmadığını hatırlatan Erhürman, “Biz mart ayı elektrik faturalarının gelmediğini konuşurken, dünyada birçok şey oluyor” dedi. Erhürman, Lokmacı Geçiş Noktası’nda hareketlilik başladığını fakat geçişlerdeki sıkıntıların da devam ettiğini vurguladı. 

 

“KİMSE BU MEMLEKETİ ANTERNATİFSİZ ZANNETMESİN” 
5 yıllık ekonomik, kültürel kalkınma planının önemine işaret eden Erhürman, yeni geçiş noktalarının açılmasının ekonomiye sağlayacağı olumlu etkilerden söz etti. Erhürman, “Bu vizyon kapı açma derdinde değil, dünyayla buluşma derdinde değil” diye konuştu. Ortada 59 gün süren bir hükümetin olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu halk, bu krizin içinde bunlarla uğraşmaya mecbur mu?” diye sordu. “Kimse bu memleketi alternatifsiz zannetmesin” diyen Erhürman, alternatif vizyon olduğunu belirtti. Şu anki hükümetin ‘bulunmaz Hint kumaşı’ olmadığını söyleye Erhürman, yerel yönetim seçimleriyle ilgili de konuştu. “Bu memlekette bir defa daha bu zihniyet çatır çatır Anayasa’yı ihlal ediyor” diyen Erhürman, Anayasa’yı ihlal etmenin, söz konusu zihniyet tarafından alışkanlık haline getirildiğine dikkat çekti. 

 

“KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN, ÇOCUKLARIMIZIN ÜLKEYE DÖNÜP DÖNMEYECEĞİNE MAL OLUYOR”
Protokolün hala ellerine ulaşmadığını yineleyen Erhürman, “Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Protokolle ilgili rakamsal düzeyde bir beklentinin olmadığı net bir şekilde ortadadır. Merak ettiğimiz bizim tarafın ne taahhüt ettiğidir. Neyin olmadığını 8 ayrı televizyon programında açıkladılar fakat ne taahhüt ettiklerini açıklamadılar” diye konuştu. Güven yaratıcı önlemlerin müzakere edilmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Kabul edeceksiniz demiyorum. Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları doğrultusunda müzakere edeceksiniz. Bunları müzakere etmek sadece çözüme değil, ekonomiye dayalı da biz vizyondur” dedi. ‘İki eşit egemen devlet modeli’ ile ilgili de konuşan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını ben yeni modele geçtim diyerek böyle kolay bir şekilde kimse harcayamaz. Kaybettiğimiz zaman, çocuklarımızın bu ülkeye dönüp dönmeyeceğine mal oluyor” diye ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman sert çıktı... “Kimse bu memleketi alternatifsiz zannetmesin”28 Nisan 2022 Perşembe 16:43
  • Öztürk: Anavatanın Güçlü Desteğini Bir Kez Daha Hissettik28 Nisan 2022 Perşembe 16:35
  • Karpaz'daki Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Olacak28 Nisan 2022 Perşembe 16:32
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’ye gidiyor28 Nisan 2022 Perşembe 16:26
  • Zehirli yılanın ısırdığı kişi yoğun bakımda28 Nisan 2022 Perşembe 16:22
  • Ercan Havalimanı Ramazan bayramını yoğun geçirecek28 Nisan 2022 Perşembe 16:17
  • UBP'de kritik toplantı 4 saat sürdü28 Nisan 2022 Perşembe 16:05
  • YÖDAK Başkanı Avcı, Ankara'da YÖK Başkanı Özvar ile Görüştü28 Nisan 2022 Perşembe 14:43
  • Mart Ayı Fatura Farkı İade Edilecek28 Nisan 2022 Perşembe 14:31
  • Dikkat Elektrik Kesintisi Var28 Nisan 2022 Perşembe 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti