Erhürman sert çıktı... “Kimse bu memleketi alternatifsiz zannetmesin”

Erhürman, “Bu memlekette bir defa daha bu zihniyet çatır çatır Anayasa’yı ihlal ediyor” diye konuştu. “Kimse bu memleketi alternatifsiz zannetmesin” diye konuşan Erhürman, alternatif vizyon olduğunu belirtti. BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, şu anki hükümetin ‘bulunmaz Hint kumaşı’ olmadığının da altını çizdi.

ERHÜRMAN: BÜTÜN BUNLAR NORMAL Mİ GELİYOR?

Halka yaşatılanların tam bir maskaralık olduğunu belirten Erhürman, bunun Türkçede başka karşılığının olmadığını dile getirdi. Bir bakan değiştirmek için hükümetin istifa etmiş olmasının, kimsenin aklına yatmadığına dikkat çeken Erhürman, bugün Meclis’teki ‘hükümet programıyla ilgili görüşmenin’ 5 dakika sürdüğünü hatırlattı. “Bütün bunlar normal geliyor mu?” diye soran Erhürman, tüm yaşananların normal karşılanmadığını kaydetti. Hükümetin küçük ortakları DP ile YDP’nin hazırladığı ‘100 günlük deklarasyon’ hakkında da konuşan Erhürman, “100 gün içinde bu şartlar uygulanmazsa, hükümetin düşeceğini söylüyorlar. Hükümet programı okundu, siz eğer 100 günlük program koyacaksanız ortaya, hükümet programına koyacaksınız. Hükümetin 2 ortağının ayrı deklarasyonu varsa, neyin güven oylaması yapılıyor?” diye sordu.

“BÖYLE BİR DURUMA MASKARALIK DIŞINDA HANGİ KELİMEYİ KULLANABİLİRİM?”

Seçimden önce UBP’nin ‘istikrar’ ve ‘iktidar bizim işimiz’ iddialarını hatırlatan Erhürman, “15’inci gün bakan istifa etmek zorunda bırakıldı. UBP PM kararına rağmen Sayın Tahsin Ertuğruloğlu dışarıdan bakan atandı. Yeni hükümete de 100 günlük ömür biçiyor küçük ortaklar. Ne istikrar ve ne de iktidar. Böyle bir duruma ben maskaralık dışında hangi kelimeyi kullanabilirim?” dedi. Türkiye ile imzalanan protokolün hala açıklanmamasını da eleştiren Erhürman, protokolün henüz ellerine geçmediğine dikkat çekti. Erhürman, “Rakamlar çıktı, hiçbir şey yok. 1 milyardan fazlası AKSA’ya gidiyor. Yaklaşık 1 milyara yakını da asgari harcamalar. Ortaya koyduğunuz vizyon tamamen çökmüş durumdadır. Bu halk gerçekten yoruldu. Sadece elektrik faturalarında yaşatılanlar bile maskaralığın daniskasıdır” diye konuştu.

“NE OLACAĞINIZ DEĞİL, NE YAPACAĞINIZ ÖNEMLİDİR”

Çıkış yolu kavramının, koltuklar üzerinden değerlendirmenin son derece yanlış olduğunun altını çizen Erhürman, “Ne olacağınız değil, ne yapacağınız önemlidir” dedi. Erhürman, “Bu hükümet bu kargaşayı yaşatıyor ama halkın önüne koyduğu vizyon neydi? İstikrar ve İktidar bizim işimiz. Bu vizyon çöktü. Bu memleket ne çektiyse, bu iddialardan çektiydi. Halk, koltuk kavgalarıyla yaşamak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı. Gençlerin ülkeden göç etmesiyle ilgili de konuşan Erhürman, yaşatılan vizyonsuzlukların gençlerin ülkeye dönmemesini sağladığını kaydetti. Ülkemizde mart ayında ödenecek elektrik faturalarının hala belli olmadığını hatırlatan Erhürman, “Biz mart ayı elektrik faturalarının gelmediğini konuşurken, dünyada birçok şey oluyor” dedi. Erhürman, Lokmacı Geçiş Noktası’nda hareketlilik başladığını fakat geçişlerdeki sıkıntıların da devam ettiğini vurguladı.

“KİMSE BU MEMLEKETİ ANTERNATİFSİZ ZANNETMESİN”

5 yıllık ekonomik, kültürel kalkınma planının önemine işaret eden Erhürman, yeni geçiş noktalarının açılmasının ekonomiye sağlayacağı olumlu etkilerden söz etti. Erhürman, “Bu vizyon kapı açma derdinde değil, dünyayla buluşma derdinde değil” diye konuştu. Ortada 59 gün süren bir hükümetin olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu halk, bu krizin içinde bunlarla uğraşmaya mecbur mu?” diye sordu. “Kimse bu memleketi alternatifsiz zannetmesin” diyen Erhürman, alternatif vizyon olduğunu belirtti. Şu anki hükümetin ‘bulunmaz Hint kumaşı’ olmadığını söyleye Erhürman, yerel yönetim seçimleriyle ilgili de konuştu. “Bu memlekette bir defa daha bu zihniyet çatır çatır Anayasa’yı ihlal ediyor” diyen Erhürman, Anayasa’yı ihlal etmenin, söz konusu zihniyet tarafından alışkanlık haline getirildiğine dikkat çekti.

“KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN, ÇOCUKLARIMIZIN ÜLKEYE DÖNÜP DÖNMEYECEĞİNE MAL OLUYOR”

Protokolün hala ellerine ulaşmadığını yineleyen Erhürman, “Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Protokolle ilgili rakamsal düzeyde bir beklentinin olmadığı net bir şekilde ortadadır. Merak ettiğimiz bizim tarafın ne taahhüt ettiğidir. Neyin olmadığını 8 ayrı televizyon programında açıkladılar fakat ne taahhüt ettiklerini açıklamadılar” diye konuştu. Güven yaratıcı önlemlerin müzakere edilmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Kabul edeceksiniz demiyorum. Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları doğrultusunda müzakere edeceksiniz. Bunları müzakere etmek sadece çözüme değil, ekonomiye dayalı da biz vizyondur” dedi. ‘İki eşit egemen devlet modeli’ ile ilgili de konuşan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını ben yeni modele geçtim diyerek böyle kolay bir şekilde kimse harcayamaz. Kaybettiğimiz zaman, çocuklarımızın bu ülkeye dönüp dönmeyeceğine mal oluyor” diye ekledi.