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Erhürman: Şikayetler için ALO 171'i arayın

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Erhürman: Şikayetler için ALO 171'i arayın
Erhürman: Şikayetler için ALO 171'i arayın

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Dün yaptığım paylaşımdan sonra gelen pek çok yorumda bazı marketlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında farklar olduğu söylendi. Tüketicileri Koruma Yasası'nın 30. maddesine göre, "Satışa arz edilen malların kolaylıkla görülebilecek herhangi bir yerinde fiyatı, üretim yeri ve malın özelliklerini içeren bir etiketin olmaması halinde veya fiyat ve tarifeleri gösteren listelerin tüketici tarafından kolayca görülebilecek bir yere asılmaması veya etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması ve etiket fiyatının üzerinde ödeme talep edilmesi halinde" fiyat ve kalite denetim memurları ceza kesme yetkisine sahiptir. Memurlar denetimlerini yoğunlaştırmış durumda. Ancak tüketiciler de ALO 171 şikayet hattından şikayetlerini bildirirlerse şikayetler MUTLAKA değerlendirilecektir.

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